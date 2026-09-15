Divljanje u Banjaluci: Autom uletio u pješačku zonu i pravio haos

Prava drama odigrala se na šetalištu uz rijeku Vrbas u banjalučkom naselju Obilićevo, u neposrednoj blizini kluba “XXII”, kada je za sada nepoznati vozač automobilom bez registarskih tablica uletio na pješačku zonu i napravio potpuni haos.

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Prema riječima šokiranih očevidaca, vozač, za kojeg prisutni sumnjaju da je bio pod vidnim uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, vožnju je nastavio trotoarom i šetalištem, potpuno zanemarujući bezbjednost prolaznika.

Tokom ove rizične i nekontrolisane vožnje, porušio je i uništio nekoliko kanti za otpatke, dok su preplašeni građani, među kojima je bilo i djece, bježali sa staze strahujući da će ih udariti.

"Sve se odigralo u nekoliko minuta. Čula se škripa guma i lomljava. Nismo mogli vjerovati da neko vozi automobilom po samom šetalištu. Auto uopšte nije imao tablice, a vozač je djelovao potpuno van sebe", navodi jedan od očevidaca koji se u tom trenutku zatekao u blizini kluba, prenosi "BL portal".

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Dodatni strah među okupljenima izazvala je opasnost da bi vozilo, zbog neprilagođene brzine i nekontrolisanog manevrisanja na samoj obali, moglo sletjeti direktno u rijeku Vrbas.

Uznemireni mještani Obilićeva apeluju na nadležne organe i policiju da hitno reaguju, identifikuju nesavjesnog vozača i stanu na kraj sve učestalijem divljanju automobilima na površinama koje su predviđene isključivo za pješake.