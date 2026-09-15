Vodovod najavio radove: Evo koje banjalučke ulice danas ostaju bez vode

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Foto: ATV

Danas će se izvoditi radovi u ulicama Alekse Šantića (Kočićev vijenac), Franca Šuberta (Kočićev vijenac – izmeštanje cjevovoda), Petra Velikog (Česma), Šarplaninskoj (Petrićevac) i Karađorđevoj (Lauš).

Ekipe"Vodovoda" zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Potkozarju, Gornjoj Piskavici, Bistrici i PS Vulini U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja. Društvo UIO otkrila kada bi moglo doći do prvog povrata PDV-a

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