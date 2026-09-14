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Banjaluku ukrasile trobojke - FOTO

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14.09.2026 10:42

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Тробојке украсиле Бањалуку
Foto: ATV / Branko Jović

Najveći grad Republike Srpske Banjaluka ukrašen je zastavama Srbije i Republike Srpske, povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.

Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.

Zastave

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Tagovi :

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

zastava

Banjaluka

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