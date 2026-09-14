Banjaluku ukrasile trobojke - FOTO

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Najveći grad Republike Srpske Banjaluka ukrašen je zastavama Srbije i Republike Srpske, povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova. Zastave

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