Banjaluku ukrasile trobojke - FOTO

Autor:ATV redakcija
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Najveći grad Republike Srpske Banjaluka ukrašen je zastavama Srbije i Republike Srpske, povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.
Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.
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