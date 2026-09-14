Teška nesreća u Gradišci, udaren pješak

Pješak R.K. iz Gradiške teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u ovom gradu, saopšteno je iz tamošnje Policijske uprave.

Nesreća se dogodila u petak ujutru u 10.40 sati kada je na pješaka naletio automobil opel kojim je upravljao D.S, takođe iz Gradiške.

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Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Protiv vozača automobila Tužilaštvu će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Ugrožavanje javnog saobraćaja".