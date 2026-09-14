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Nakon toplih dana stižu kiša, pljuskovi i osjetno zahlađenje

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14.09.2026 12:05

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Након топлих дана стижу киша, пљускови и осјетно захлађење
Foto: Envato/mibuch

U Republici Srpskoj narednih dana očekuje se promjenljivo vrijeme, a osjetno svježije sa kišom i pljuskovima biće u petak, 18. septembra, podaci su Hidromrteorološkog zavoda Republike Srpske.

utra se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno, a ponegd‌je će tokom dana biti prolazne kiše i kratkotrajnog pljuska.

Poslije podne doći će do smanjenja oblačnosti uz sunčane periode, te će uveče biti pretežno vedro i svježe.

Dnevna temperatura vazduha biće od 21 na istoku do 26 stepeni na zapadu, na jugu do 30, a u višim pred‌jelima od 19 stepeni Celzijusovih.

Hladnije jutro očekuje se u srijedu, 16. septembra, ali će biti vedro. Oko rijeka i po kotlinama biće prolazne magle.

Tokom dana biće pretežno sunčano i prijatno toplo.

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Dnevna temperatura vazduha biće od 26 do 31, u višim pred‌jelima od 22 stepena Celzijusova.

U četvrtak, 17. septembra, u prvom dijelu dana biće pretežno vedro, na zapadu oblačnije, dok će sredinom dana doći do postepenog naoblačenja od jugozapada, uz sunčane periode i toplo vrijeme.

Dnevna temperatura vazduha biće od 27 do 32, u višim pred‌jelima od 23 stepena Celzijusova.

Osjetno svježije i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom očekuje se u petak, 18. septembra.

Dnevna temperatura vazduha biće od 21 do 27, u višim pred‌jelima od 19 stepeni Celzijusovih.

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Tagovi :

Kiša

hladno vrijeme

Pljuskovi

Republika Srpska

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