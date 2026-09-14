Majka sahranila sina jedinca, pa u 54. godini rodila kćerku

Kada je embrion iz kojeg je nastala mala Georgija prvi put zamrznut, svijet je izgledao potpuno drugačije. Njena majka Kristina Rapti-Celepi tada nije mogla ni da zamisli da će više od dvije decenije kasnije upravo taj embrion postati dio nove porodične priče.

U Atini je 9. septembra 2026. godine ova Grkinja sa 54 godine rodila djevojčicu koja je nastala iz embriona zamrznutog još 2004. godine. Oplođena jajna ćelija bila je zamrznuta više od 22 godine, a odluka da je iskoristi došla je nakon jednog od najtežih gubitaka koje je porodica doživjela.

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Embrion je bio zamrznut još 2004. godine

Priča je počela 2004. godine, kada je Kristina pokušala da ostane trudna uz pomoć vantjelesne oplodnje. Prvi pokušaj bio je uspješan i dobila je sina, potvrdio je njen ginekolog Konstantinos Pantos.

Preostali embrioni tada su zamrznuti, kako bi eventualno mogli da budu iskorišćeni za neku buduću trudnoću.

Više od dvije decenije ostali su sačuvani, sve dok porodicu u oktobru 2025. godine nije pogodila tragedija.

Kristinin sin preminuo je u saobraćajnoj nesreći sa samo 21 godinom.

Nakon njegovog gubitka, majka je odlučila da pokuša da još jednom proširi porodicu i iskoristi jedan od embriona koji su bili zamrznuti još 2004. godine.

Odluka je bila dodatno složena zbog toga što je Kristina imala 54 godine, odnosno nalazila se na granici zakonski dozvoljenog uzrasta za postupak vantjelesne oplodnje u Grčkoj.

Kako je objasnila, željela je da nastavi porodičnu priču i pronađe način da nakon velikog gubitka napravi novi početak.

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Poslije smrti sina dobila ćerku

Djevojčica je rođena nedavno, 9. septembra 2026. godine, a dobila je ime Georgija. Na rođenju je težila 3,49 kilograma.

Kristina je nakon porođaja govorila o snažnim emocijama koje su pratile cijelu trudnoću.

"Sa nama su bili i tuga i radost. Ali jutros je sve bilo zaboravljeno kada smo našu malu držali u naručju", rekla je za jedan grčki televizijski kanal.

Njena trudnoća privukla je pažnju i zbog godina majke. Kada Georgija bude slavila 18. rođendan, Kristina će već biti u sedamdesetim godinama.

I njen suprug se oglasio nakon rođenja ćerke, zalažući se za promjenu pravila koja u Grčkoj određuju starosnu granicu za vantjelesnu oplodnju. Smatra da i starije žene mogu svojoj djeci da pruže mnogo ljubavi i stabilnosti.

Da li je ovo zaista najstariji embrion koji je doveo do rođenja?

Ljekari koji su učestvovali u postupku u Atini ocijenili su da bi slučaj mogao da predstavlja svjetski rekord. Grčki mediji naveli su da ranije nisu zabeležili živorođeno dete nastalo iz embriona koji je toliko dugo bio zamrznut.

Klinika se u toj tvrdnji pozvala na sopstvenu analizu naučne literature, prema kojoj su prethodni poznati slučajevi uključivali embrione čuvane oko 18 godina i tri meseca u Japanu i 17 godina u Izraelu.

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Međutim, tvrdnja o rekordu već ima važnu ogradu.

U Sjedinjenim Američkim Državama je 26. jula 2025. godine rođen dječak Tadijus Danijel Pirs, čiji je embrion nastao još 1994. godine. Prema objavljenim podacima, bio je zamrznut čak 31 godinu prije nego što je iskorišćen za trudnoću.

Zbog toga je časopis "MIT Technology Review" ovaj slučaj opisao kao rođenje "najstarije bebe na svijetu".

Priča o maloj Georgiji zato jeste izuzetna, ali nije prvi poznati slučaj da je embrion decenijama proveo zamrznut pre nego što je doveo do rođenja deteta. Ono što ovom slučaju daje posebnu emotivnu težinu jeste činjenica da je odluka o trudnoći uslijedila nakon tragičnog gubitka sina.

(Ona.rs)