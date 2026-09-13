Majka prodala kćerku: Udala se za starca, prve bračne noći pronašla jezivu poruku

Valeri Harison odrasla je u porodici koja se godinama borila s nemaštinom. Nakon smrti njenog oca, finansijska situacija postala je još teža, a njena majka našla se u velikim dugovima i očajnički tražila način da ih riješi.

Kada se pojavio Ernest Salivan, 68-godišnji bogati neženja koji je porodici ponudio čak 1,5 miliona dolara.

Uslov je bio da se Valeri uda za njega. Za mladu ženu sve je zvučalo kao noćna mora. Nije mogla da vjeruje da je sopstvena majka spremna da je uda za čovjeka kog praktično nije poznavala samo da bi dobila novac.

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Valeri je, prema sopstvenom svjedočenju, majku pitala da li će je zaista "prodati", ali je pritisak zbog dugova bio toliko veliki da je na kraju pristala na brak.

Vjenčanje je održano, a Valeri je sa strahom otišla u Ernestovu kuću. Najviše se plašila prve bračne noći i onoga što bi od nje mogao da traži.

Međutim, dogodilo se nešto potpuno neočekivano.

Kada je ušla u spavaću sobu, nije zatekla ono čega se pribojavala. Umjesto toga, pronašla je pismo sa kratkom porukom: "Ne boj me se".

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Ernest joj je tada objasnio da nije želio da je prisili ni na šta i da je slobodna da ode ukoliko to želi. A onda joj je otkrio razlog zbog kog je uopšte želio da se oženi njome.

Bolovao je od raka pankreasa u četvrtom stadijumu, a ljekari su mu, prema njegovim riječima, davali još svega nekoliko mjeseci života.

Valeri je ubrzo shvatila da iza čitavog braka postoji još veća tajna. Novac je zaista trebalo da bude isplaćen njenoj majci, ali dokumenti koji su trebalo da potvrde njen pristanak na brak nisu bili onakvi kakvima su predstavljeni.

Kako je počela da istražuje šta se zapravo dogodilo, otkrila je da je njen potpis navodno falsifikovan.

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Ono što je u početku izgledalo kao priča o majci koja je zbog novca žrtvovala sopstvenu kćerku tako je dobilo potpuno novi obrt. Valeri je shvatila da je možda bila uvučena u mnogo veću prevaru nego što je u početku mogla da zamisli, piše "ŽenaBlic".