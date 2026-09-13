Izbio i sukob: Aris razmontirao Crvenu zvezdu

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su debakl od Arisa u prijateljskom meču odigranom na Kipru.
Grčki tim je demolirao tim Ibona Navara rezultatom 98:74.
U finišu četvrte dionice došlo je i do sukoba na terenu, kada su akteri oba tima ušli u konflikt.
Pogledajte šta se dešavalo na licu mjesta u Nikoziji!
Plenty of tension on the court in the friendly game between Aris and Crvena Zvezda! 😤🔥#kkcz #arisbc— Basketball Sphere (@BSphere_) September 13, 2026
pic.twitter.com/YGsCV3a11T
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