Izbio i sukob: Aris razmontirao Crvenu zvezdu

Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su debakl od Arisa u prijateljskom meču odigranom na Kipru.

Grčki tim je demolirao tim Ibona Navara rezultatom 98:74.

U finišu četvrte dionice došlo je i do sukoba na terenu, kada su akteri oba tima ušli u konflikt.

Pogledajte šta se dešavalo na licu mjesta u Nikoziji!