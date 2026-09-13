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Izbio i sukob: Aris razmontirao Crvenu zvezdu

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13.09.2026 17:36

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Арис - Звезда
Foto: Screenshot / X

Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su debakl od Arisa u prijateljskom meču odigranom na Kipru.

Grčki tim je demolirao tim Ibona Navara rezultatom 98:74.

U finišu četvrte dionice došlo je i do sukoba na terenu, kada su akteri oba tima ušli u konflikt.

Pogledajte šta se dešavalo na licu mjesta u Nikoziji!

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Tag :

KK Crvena zvezda

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