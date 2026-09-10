Logo

Tramp se oglasio o trejdu Luke Dončića: Možda možemo da poništimo taj posao!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 08:29

Komentari:

0
Лука Дончић
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Donald Tramp je ponovo podigao prašinu u američkom sportu, a ovog puta žestoko je udario na čelnike Dalas Maveriksa!

Pred pristalicama na republikanskoj konvenciji u "Amerikan Erlajns Centru" otvorio je temu koja i dalje izaziva nevjericu u NBA svetu - šokantni trejd Luke Dončića u Los Anđeles Lejkerse.

I nije birao reči.

"Ne razumijem taj trejd!"

Tramp je otvoreno priznao da nije veliki stručnjak za košarku, ali mu je odluka Maveriksa da se odreknu slovenačke superzvezde očigledno posebno zasmetala.

jokic okc

Košarka

Jokić i Dončić zajedno u NBA ligi? Sve više se priča o stvaranju supertima

"Ne razumijem. Moram da vam kažem, ne razumijem taj trejd. Taj trejd nije dobar", poručio je Tramp okupljenima.

A onda je dodatno podigao prašinu.

Predsjednik SAD ocijenio je da bi taj potez mogao da bude jedan od najgorih, ako ne i najgori trejd u istoriji sporta.

"Možda možemo da poništimo taj posao!"

Tu se Tramp nije zaustavio.

doncic 2

Košarka

Otkriven pravi razlog Dončićevog odlaska iz Dalasa

Uz opasku da često voli da "ponovo radi dogovore", praktično je poručio da bi volio da se kontroverzni posao ponovo razmotri.

"Moramo da ponovo uradimo taj dogovor. Ne shvatam taj trejd", rekao je Tramp.

Posebno je zanimljivo što je sve to izgovorio upravo u dvorani u kojoj Maveriksi igraju svoje utakmice.

Luka otišao, a Dalas prošao kroz potpuni haos

Dončić je u februaru 2025. poslat u Lejkerse u spektakularnom trejdu koji je šokirao NBA svijet.

Dalas je zauzvrat dobio Entonija Dejvisa, Maksa Kristija i budući pik prve runde.

Бресквица и Дончић

Scena

Breskvica ostavila policajca, pa pobjegla u Opatiju: Da li je sa njom slavni košarkaš Luka Dončić?

Ali plan Maveriksa nije tekao kako je zamišljeno.

Dejvis se u Dalasu zadržao kratko i već početkom 2026. godine proslijeđen je Vašingtonu. Ekipa je potom završila sezonu sa samo 26 pobjeda i čak 56 poraza, a uslijedile su promene i u klupskom rukovodstvu i na mjestu trenera.

Tramp posebno bocnuo Maverikse

Američki predsjednik je svojom izjavom praktično ponovo otvorio jednu od najvećih NBA rasprava posljednjih godina.

Iako je sam priznao da nije košarkaški ekspert, njegova poruka je jasna - smatra da je Dalas napravio ogromnu grešku kada se odrekao igrača oko kog je trebalo da gradi budućnost franšize.

A ironija je potpuna,čovek koji je taj potez nazvao katastrofalnim govorio je o njemu sa bine u samoj kući Maveriksa.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Luka Dončić

NBA

Dalas

Komentari (0)

Pročitajte više

КК Црвена звезда

Košarka

NBA želi da kupi Evroligu

18 h

0
НБА жестоко казнила Клиперсе због Каваја Ленарда: 30 милиона долара и чак пет пикова прве рунде!

Košarka

NBA žestoko kaznila Kliperse zbog Kavaja Lenarda: 30 miliona dolara i čak pet pikova prve runde!

1 sedm

0
Свирао Јокићу на свадби, па открио све детаље: На ове пјесме Никола посебно "откида"

Scena

Svirao Jokiću na svadbi, pa otkrio sve detalje: Na ove pjesme Nikola posebno "otkida"

1 sedm

0
Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".

Košarka

Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

1 sedm

0

Više iz rubrike

шпански кошаркашки тренер и трофејни стручњак Ћус Матео

Košarka

Ćus Mateo za ATV: "Španija ima mlad tim, moramo da vjerujemo u proces"

11 h

0
КК Црвена звезда

Košarka

NBA želi da kupi Evroligu

18 h

0
Београд, 5. јула 2026. - Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.

Košarka

Šok za košarkaše Srbije pred jedan od ključnih mečeva

1 d

0
Гашић за АТВ: Нисам фан тренутног стања у кошарци

Košarka

Gašić za ATV: Nisam fan trenutnog stanja u košarci

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

02

Kako rastu biljke u svemiru: Kineski astronauti otkrili nevjerovatne prizore

08

57

Petrović otkrio da li će poskupiti struja u Srpskoj

08

56

Cijena nafte probila psihološku granicu

08

54

Evropa strahuje zbog sukoba i slabijih zaliha

08

47

Nova terapija za vitiligo stiže u tableti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima