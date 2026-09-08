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Šok za košarkaše Srbije pred jedan od ključnih mečeva

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08.09.2026 16:17

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Београд, 5. јула 2026. - Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Košarkaški savez Litvanije zvanično je saopštio gdje će se igrati utakmica protiv Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Ovaj meč je na programu 26. novembra i odigraće se u "Švituris" areni u Klajpedi.

Osim što se duel neće igrati ni u Vilnjusu niti u Kaunasu, on će početi u pomalo neuobičajenom terminu od 18.30.

Жељка Цвијановић

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Reprezentacija Srbije je trenutno na drugom mjestu sa učinkom od šest pobjeda i dva poraza, dok su Litvanci četvrti sa skorom 4-4.

Plasman na Mundobasket obezbijediće tri najbolje reprezentacije iz grupe, prenosi "Sportal".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Košarkaški savez Srbije

Košarkaška reprezentacija Srbije

Svjetsko prventsvo

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