Šok za košarkaše Srbije pred jedan od ključnih mečeva

Autor:ATV redakcija
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Košarkaški savez Litvanije zvanično je saopštio gdje će se igrati utakmica protiv Srbije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.
Ovaj meč je na programu 26. novembra i odigraće se u "Švituris" areni u Klajpedi.
Osim što se duel neće igrati ni u Vilnjusu niti u Kaunasu, on će početi u pomalo neuobičajenom terminu od 18.30.
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Reprezentacija Srbije je trenutno na drugom mjestu sa učinkom od šest pobjeda i dva poraza, dok su Litvanci četvrti sa skorom 4-4.
Plasman na Mundobasket obezbijediće tri najbolje reprezentacije iz grupe, prenosi "Sportal".
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