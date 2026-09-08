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Pažnja za sve korisnike: Ove aplikacije vam uzimaju slike, lokaciju i poruke

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08.09.2026 17:00

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Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.
Foto: Soulful Pizza/Pexels

Većina ljudi bez mnogo razmišljanja instalira aplikacije koje koristi svakog dana, ali ono što se često potpuno zanemaruje jeste zastrašujuća količina informacija kojoj te aplikacije mogu tajno da pristupe.

Detaljna analiza više od 5.000 aplikacija u Epl App Store-u pokazala je da neke veoma popularne aplikacije prikupljaju ogroman broj različitih kategorija vaših ličnih podataka.

Društvene mreže među najvećim sakupljačima

Na listi se nalaze Fejsbuk, Instagram, Mesindžer, Treds i Meta Biznis Suite, ali i popularne aplikacije kao što su Nordstrom, American Eagle, Grab, Alibaba, Temu i TikTok.

Fejsbuk, Instagram, Mesindžer i Treds prema analizi mogu prikupljati više od 30 kategorija podataka. Kada se informacije o lokaciji, interesovanjima, kupovini, uređaju i korišćenju aplikacije spoje, kompanije prave veoma detaljan i opasan profil svakog korisnika.

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Ipak, sama činjenica da aplikacija prikuplja podatke ne znači automatski da špijunira korisnika u krivičnom smislu riječ je o informacijama koje kompanije same prijavljuju u svojim deklaracijama o privatnosti.

Ni šoping aplikacije nisu bezazlene

Aplikacije za kupovinu takođe mogu prikupljati detaljne podatke o korisniku, njegovoj tačnoj lokaciji, kupovinama i načinu korišćenja uređaja. U analizi se posebno izdvajaju Nordstrom i American Eagle.

Pažnju privlače i Alibaba, Temu i TikTok, koji mogu prikupljati različite osjetiljive informacije. Kod Alibabe se, prema navedenoj analizi, pominje pristup dokumentima, fajlovima, fotografijama, video-snimcima i privatnom broju telefona. Zato nije dovoljno pitati koliko je neka aplikacija popularna, već zašto joj je potreban svaki podatak koji izričito traži.

Poseban oprez potreban je kod aplikacija za djecu, gdje su analize 20 popularnih naslova pokazale da su mnoge prikupljale podatke koji mogu direktno identifikovati najmlađe korisnike.

Kako da zaštitite svoju privatnost?

Ne morate odmah obrisati sve sa telefona. Pre instalacije obavezno provjerite odjeljak o privatnosti u App Store-u ili Google Play-u.

Takođe, uklonite aplikacije koje više ne koristite i provjerite kojim podacima već instalirane aplikacije imaju pristup. Za pojedine servise možete koristiti i veb verziju preko pretraživača umjesto same aplikacije, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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