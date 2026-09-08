Logo

Jezivo otkriće u koferu: Prizor iz noćne more šokirao carinike u Torinu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 16:52

Komentari:

0
Стари дрвени кофер на столу.
Foto: Pexels/Johanna M Jaramillo

Jednome Italijanu prijeti visoka novčana kazna ili potencijalna zatvorska kazna nakon što je u njegovom prtljagu na aerodromu Kasele u Torinu pronađena osušena glava kritično ugrožene vrste krokodila.

Muškarac je stigao na aerodrom u ovom gradu na sjeveru Italije letom iz Majamija, preko Istanbula, navodi se u zvaničnom saopštenju torinske jedinice italijanske Finansijske policije.

Glava gmizavca bila je detaljno umotana u smeđi papir kako bi se sakrila od bezbjednosnih i carinskih kontrola. Granične vlasti su je brzo zaplijenile, a protiv putnika, koji se navodno vraćao sa odmora, pokrenuta je istraga zbog sumnje na šverc primjerka koji pripada zaštićenoj vrsti.

Наставница

Svijet

Afera u školi trese svijet: Spavala sa đakom jer je htjela da je vole

Krokodili su zaštićeni Vašingtonskom konvencijom, globalnim sporazumom potpisanim 1973. godine radi zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta od rizika međunarodne trgovine. Ako bude osuđen, ovom muškarcu prijeti astronomska novčana kazna u iznosu od 20.000 do 200.000 evra, ili kazna zatvora od šest mjeseci do godinu dana.

Italija kao tranzitno čvorište za šverc

Policija je saopštila da je operacija u Torinu dio šire akcije u Italiji usmjerene protiv ilegalne trgovine divljim životinjama. Predmet je zaplijenjen jer je uvezen bez potrebne potvrde ili dozvole.

Italija inače predstavlja glavno tranzitno čvorište za ilegalnu trgovinu egzotičnim životinjama, čiji su korijeni u velikoj mjeri u organizovanom kriminalu. U izvještaju koji je ranije ove godine objavio italijanski ogranak organizacije WWF, navodi se da se životinje, uključujući kornjače, ukrasne ptice, tropske gmizavce, pa čak i male primate, nelegalno prodaju putem interneta i prekogranične razmjene. U izvještaju se dodaje da je 2025. godine zaplijenjen šimpanza koji je nelegalno držan na Siciliji.

Međutim, predmete poput osušenih glava krokodila turisti ponekad kupuju kao suvenire, nesvjesni da je njihovo unošenje u zemlju nelegalno. Prošle godine je na aerodromu u Delhiju uhapšen jedan Kanađanin kada je u njegovom prtljagu pronađena glava krokodila kupljena na Tajlandu, prenosi Gardijan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Šverc

Torino

Aerodrom

inspekcijska kontrola

krokodil

Komentari (0)

Pročitajte više

Делегација Републике Српске у посјети Израелу

Republika Srpska

Dodik: Biti hadžija u pravoslavnoj tradiciji je velika čast, ali još veća obaveza

3 h

1
Милорад Којић

BiH

Kojić: Konaković populizmom želi da pokaže da je veći musliman od Alije

3 h

1
Тениски рекет

Tenis

Ovo na US Openu nije viđeno 34 godine

3 h

0
У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне несреће у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.

Hronika

Teška saobraćajka prema Prnjavoru: Autobus sletio sa puta

3 h

0

Više iz rubrike

Наставница сједи у школској клупи са учеником и показује му нешто на лаптопу.

Svijet

Afera u školi trese svijet: Spavala sa đakom jer je htjela da je vole

3 h

1
Порука из Кремља: Услови за Кијев биће све гори ако преговори буду одлагани

Svijet

Poruka iz Kremlja: Uslovi za Kijev biće sve gori ako pregovori budu odlagani

6 h

0
Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи

Svijet

Njemačka ostaje bez gasa do kraja januara

6 h

0
Фармеру нестало 16 говеда: Комшија их тајно заклао и продао месо

Svijet

Farmeru nestalo 16 goveda: Komšija ih tajno zaklao i prodao meso

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

48

Vitor Baija za ATV: Murinjo nas natjerao da vjerujemo u nemoguće"

19

47

"Konaković - bager političar idealan za humorističku seriju''

19

46

Nešić: Konaković ne može nanijeti štetu Srbiji, ali itekako nanosi štetu BiH

19

43

Održan simpozijum "AI izazovi i prijetnje u sajber zaštiti"

19

43

Pogledajte kako teče izgradnja dodatne trake na putu kod Sokoca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima