Jezivo otkriće u koferu: Prizor iz noćne more šokirao carinike u Torinu

Jednome Italijanu prijeti visoka novčana kazna ili potencijalna zatvorska kazna nakon što je u njegovom prtljagu na aerodromu Kasele u Torinu pronađena osušena glava kritično ugrožene vrste krokodila.

Muškarac je stigao na aerodrom u ovom gradu na sjeveru Italije letom iz Majamija, preko Istanbula, navodi se u zvaničnom saopštenju torinske jedinice italijanske Finansijske policije.

Glava gmizavca bila je detaljno umotana u smeđi papir kako bi se sakrila od bezbjednosnih i carinskih kontrola. Granične vlasti su je brzo zaplijenile, a protiv putnika, koji se navodno vraćao sa odmora, pokrenuta je istraga zbog sumnje na šverc primjerka koji pripada zaštićenoj vrsti.

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Krokodili su zaštićeni Vašingtonskom konvencijom, globalnim sporazumom potpisanim 1973. godine radi zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta od rizika međunarodne trgovine. Ako bude osuđen, ovom muškarcu prijeti astronomska novčana kazna u iznosu od 20.000 do 200.000 evra, ili kazna zatvora od šest mjeseci do godinu dana.

Italija kao tranzitno čvorište za šverc

Policija je saopštila da je operacija u Torinu dio šire akcije u Italiji usmjerene protiv ilegalne trgovine divljim životinjama. Predmet je zaplijenjen jer je uvezen bez potrebne potvrde ili dozvole.

Italija inače predstavlja glavno tranzitno čvorište za ilegalnu trgovinu egzotičnim životinjama, čiji su korijeni u velikoj mjeri u organizovanom kriminalu. U izvještaju koji je ranije ove godine objavio italijanski ogranak organizacije WWF, navodi se da se životinje, uključujući kornjače, ukrasne ptice, tropske gmizavce, pa čak i male primate, nelegalno prodaju putem interneta i prekogranične razmjene. U izvještaju se dodaje da je 2025. godine zaplijenjen šimpanza koji je nelegalno držan na Siciliji.

Međutim, predmete poput osušenih glava krokodila turisti ponekad kupuju kao suvenire, nesvjesni da je njihovo unošenje u zemlju nelegalno. Prošle godine je na aerodromu u Delhiju uhapšen jedan Kanađanin kada je u njegovom prtljagu pronađena glava krokodila kupljena na Tajlandu, prenosi Gardijan.