Afera u školi trese svijet: Spavala sa đakom jer je htjela da je vole

Nastavnica fizičkog vaspitanja optužena je da je imala intiman odnos sa učenikom tinejdžerom, a tokom suđenja je rekla da je željela da bude „voljena i da joj je bilo teško da kaže ne“!

Bronven Džejms (30) rekla je poroti da se osjećala nezrelom, lako podložnom uticaju i veoma popustljivom prema učenicima dok je predavala fizičko vaspitanje u školi Bitern Park u Sautemptonu.

Međutim, ona poriče da je flertovala sa 16-godišnjakom i da je nastavljala da ima vezu sa njim. Na Krunskom sudu u Vinčesteru, ona je takođe sugerisala da je tinejdžer izmislio optužbe da su imali odnos, a sve da bi izgledao „kul“ pred svojim prijateljima.

Bronven Džejms iz Čipenhama poriče sve četiri tačke optužnice za nedozvoljenu vezu sa tinejdžerom, prenosi britanski „The Telegraph“.

Teacher had sex with pupil and asked him to call her ‘Miss’, court told https://t.co/5nEoQL1G1C — The Times and Sunday Times (@thetimes) September 2, 2026

Dajući iskaz sa mjesta za svjedoke u svoju odbranu, Džejmsova je rekla da je počela da predaje sa 21 godinom, da je sebe opisala kao „nezrelu“ i priznala da ne misli da je bila dobra nastavnica.

„Jednostavno ne mislim da sam bila spremna za to. Kako je moja karijera napredovala, shvatila sam da možda tražim potvrdu od pogrešnih ljudi. Mislim da sam bila veoma popustljiva nastavnica, nisam bila stroga. Postojala su pravila ponašanja kojih se nisam nužno pridržavala, kao što je korišćenje mobilnih telefona na časovima“, rekla je ona i dodala:

„Ali nisam željela da ih uznemirim, nisam željela da ih naljutim. Željela sam da im se sviđam.“

Advokatica odbrane pitala je optuženu zašto je komunicirala sa učenikom kada je znala da je to protiv pravila, na šta je ona odgovorila:

„Mislim da sam željela da budem voljena. Nisam željela da razočaram ljude. Lako sam bila pod uticajem. Bilo mi je teško da kažem 'ne' ljudima kojima sam željela da udovoljim.“

Okrivljena je priznala da je bilo „zadirkivanja“ sa učenicima u njenom razredu, ali je rekla da to nikada nije bilo takve prirode. Negirala je flertovanje i navode da ga je snabdijevala vejpovima.

Međutim, kasnije je priznala da je lagala policiji, tvrdeći da tinejdžer nikada nije posjetio njen dom jer nije željela da situacija „eksplodira“. Rekla je poroti da je šetala psa i da joj je tinejdžer poslao poruku tražeći prevoz kući, na šta je pristala. Tvrdila je da se ništa nije dogodilo u kući i da je on ostao dole.

Tužilaštvo navodi da je tinejdžer policiji dao tačnu skicu njene kuće, sprata i spavaće sobe i da su u više navrata imali intiman odnos.

„Sve se objašnjava time što ste imali vezu sa njim, što ste imali aktivnosti sa njim. Nema drugog vjerovatnog objašnjenja“, naveo je tužilac.

Bronven Džejms je odgovorila: „To se nije dogodilo.“

Suđenje se nastavlja, a slučaj je otkriven nakon što je drugi učenik pokazao nastavniku poruke koje su razmenjene između optužene i tinejdžera.