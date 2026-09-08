Njemačka ostaje bez gasa do kraja januara

Njemačka skladišta gasa mogla bi biti potpuno ispražnjena do kraja januara u slučaju oštre zime, što bi dovelo do nestašice goriva i za industriju i za javnost, sugerišu podaci koje je objavilo udruženje za skladištenje gasa INES.

Skladišta gasa u Njemačkoj su popunjena samo 53 odsto, što je najniži nivo zabilježen početkom septembra otkako se vodi evidencija, odnosno 15 godina.

Prema podacima INES-a, tehnički će biti moguće napuniti skladišta do 77 odsto do 1. novembra.

Pod normalnim temperaturnim uslovima, projektovano je da će ovaj nivo skladištenja gasa pasti na oko 38 odsto do 1. aprila. Međutim, u slučaju veoma hladne zime, skladišta bi bila prazna do kraja januara.

Prema takvom scenariju, nestašica gasa mogla bi da pređe 25 odsto određenim danima, što znači da fizički ne bi bilo dovoljno goriva za sve potrošače.

"Međutim, pod ekstremno niskom temperaturom, nivo skladištenja od oko 77 odsto ne bi bio dovoljan. U pojedinim danima u januaru, nedostatak u snabdijevanju mogao bi da pređe 25 odsto", navodi se u studiji.

"Blumberg" je objavio juče da njemačka Vlada pregovara sa državnim energetskim kompanijama o obnavljanju rezervi gasa, u nastojanju da izbjegne direktnu intervenciju na tržištu, što bi moglo da izazove nestabilnost cijena, prenosi Srna