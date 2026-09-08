Darko Šarić podnio zahtjev za uslovni otpust

Darko Šarić, koji služi kaznu zatvora od 14 godina zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Amerike u Evropu, podnio je zahtjev za uslovni otpust.

Sjednica po tom zahtjevu je zakazana za 18. septembar, saznaje Tan‌jug.

Na današnjem suđenju grupi optuženoj za ubistva pripadnika "škaljarskog klana" među kojima je i Šarić, tužilac je rekao da je podnijet zahtjev za uslovni otpust.

Šarićevi branioci su podnijeli zahtjev, pošto je on odslužio dvije trećine kazne na koju je pravosnažno osuđen.

On se predao 2014. godine srpskom pravosuđu, u kom trenutku je za njima bila raspisana potjernica zbog postupka za krijumčarenje kokaina.

Pored toga, prvostepenom presudom Šarić je osuđen na kaznu zatvora od šest godina jer je organizovao kriminalnu grupu čiji pripadnici su osuđeni za nekoliko krivičnih djela sa ciljem diskreditacije Nebojše Joksovića, koji je bio svjedok saradnik u postupku za trgovinu drogom.

O toj presudi će odlučivati Apelacioni sud u Beogradu.