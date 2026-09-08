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Škoda razmatra ukidanje modela Superb

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08.09.2026 14:34

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Шкода разматра укидање модела Суперб
Foto: Envato/mstandret

Škoda razmatra mogućnost ukidanja modela Superb zbog pada potražnje za limuzinama i karavanima, ali i velike reorganizacije ponude modela unutar Folksvagen grupe, potvrdio je direktor Škode Klaus Celmer.

Oktavija je već 30 godina jedan od ključnih modela češkog proizvođača, dok je veći Superb predstavljen 2001. godine. Škoda je već pokazala koncept Vižn O (Vision O), koji najavljuje novu generaciju električne Oktavije na SSP (SSP) platformi, a dimenzijama se nalazi između aktuelne Oktavije i Superba. Ovu pomalo nevjerovatnu najavu donosi britanski Autokar.

Folksvagen grupa planira da do 2035. godine smanji broj modela za oko 50 odsto kako bi ostvarila veće uštede. Škoda je trenutno jedna od najprofitabilnijih marki u grupi, s maržom od 8,5 odsto u prvoj polovini godine, ali Celmer upozorava da uspjeh sam po sebi ne garantuje budućnost pojedinih modela, prenosi Autoblog

„Veoma smo ponosni na Superb i volimo Oktaviju“, rekao je Celmer.

„Ali limuzine i karavani više nisu u usponu. Nova platforma nudi fleksibilnost sve do dimenzija Superba, pa razmatramo da li nam je potreban poseban model za oba segmenta ili pametnije rješenje koje bi pokrivalo oba.“

Iako je Vižn O prvobitno bio zamišljen kao zamjena za Oktaviju, usporavanje prelaska na električna vozila moglo bi da produži životni vijek modelima sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Škoda razmatra i verziju sa sistemom za produžavanje dometa (range-extender) za budući model.

Škoda Vižn O

Do sada je prodato više od sedam miliona primjeraka Oktavije i 1,6 miliona vozila Superb.

Celmer je istakao da se odluke sada donose na nivou cijele grupe, pri čemu se svaka marka usmjerava na određene segmente tržišta. Primjera radi, samo će Folksvagen razvijati električni gradski automobil, dok Škoda razmatra mogućnost proizvodnje električne Fabije.

Model Škoda Pik (Peaq) predstavljen je kao jedini masovni električni SUV sa sedam sjedišta unutar grupe.

„Ove odluke o portfelju mogu da izgledaju iznenađujuće iz perspektive pojedine marke, ali posmatrano na nivou grupe imaju smisla“, zaključio je Celmer, dodajući da Škoda mora da zadrži dobru poslovnu kondiciju kako bi ostala konkurentna.

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Škoda Superb

Automobil

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