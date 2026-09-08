Opasan virus hara Srbijom!

Broj registrovanih slučajeva virusa Zapadnog Nila u Srbiji porastao je na 37, nakon što je tokom protekle nedjelje potvrđeno još 18 zaraženih osoba.

Prema najnovijem izvještaju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, virus koji prenose komarci do sada je registrovan na području devet okruga u Srbiji.

Posebno zabrinjava podatak da je kod 34 od ukupno 37 oboljelih razvijen težak oblik bolesti, prenosi B92