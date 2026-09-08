Dodik sa jerusalimskim patrijarhom: Očuvanje vjere i identiteta, mir potreban cijelom svijetu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se u Jerusalimu sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim, kojem je zahvalio na podršci i očuvanju pravoslavnog prisustva u Svetoj zemlji.

Dodik je poručio da Srbi i pravoslavni vjernici ovo mjesto smatraju dijelom svog duhovnog i istorijskog identiteta.

„Za nas pravoslavce, Srbe, ovo mjesto smatramo dijelom našeg identiteta. Smatramo da vi čuvate i naše prisustvo ovdje“, rekao je Dodik.

Patrijarh Teofil Treći rekao je da Dodikove posjete doprinose jačanju bratskih odnosa među pravoslavnim crkvama i narodima, podsjetivši na višestoljetno srpsko prisustvo u Svetoj zemlji.

„Od početka 15. vijeka ovdje je bilo jako srpsko prisustvo. Danas nam je drago što primamo mnogo hodočasnika iz cijelog svijeta, posebno sa Balkana. Vidimo mnogo hodočasnika iz Srbije i Crne Gore. Želim jedinstvo Srba. To je jedan jezik i jedan narod“, rekao je patrijarh Teofil Treći.

Dodik je prenio i pozdrave srpskih crkvenih velikodostojnika, ističući da je posjeta dio ukupnih napora na očuvanju identiteta i vjere.

U Jerusalimu sam se sastao s Njegovom svetošću patrijarhom jerusalimskim Teofilom III, koji je izrazio želju da posjeti Banjaluku. Vjerujem da ćemo tu posjetu organizovati.



Uputio je velike pozdrave mitropolitu banjalučkom Jefremu. Nas povezuje hrišćansko-pravoslavna vjera, a… pic.twitter.com/IS8ZMaC70g — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

Značajan dio razgovora bio je posvećen miru i sukobima koji potresaju svijet. Patrijarh je ukazao na teške posljedice aktuelnih kriza po život ljudi u Svetoj zemlji, posebno na pad broja hodočasnika i turista i ekonomske posljedice za područja poput Betlehema.

„Molimo se za mir. U Bibliji je zapisano – tražite i borite se za mir. To je ono što pokušavamo da uradimo“, poručio je patrijarh.

Dodik je rekao da je svijet u svojevrsnom neredu i da je svaka težnja ka uspostavljanju mira važna.

„Mi pravoslavci smo u dodiru sa drugim vjerama i narodima. Znamo šta je rat, a šta mir i zato miru treba težiti“, rekao je Dodik, navodeći da bi svijet izgledao drugačije kada bi se u mir i obrazovanje ulagalo koliko i u naoružavanje.

Tokom razgovora bilo je riječi i o ratu u Ukrajini. Dodik je ponovio stav da taj sukob ne vidi isključivo kao rat Rusije i Ukrajine, već kao širi sukob Rusije i Zapada.

Na pitanje patrijarha da li je optimista, Dodik je odgovorio da je „optimističan što se tiče pobjede Rusije“, uz poruku da žali za svim ljudima stradalim u ratu.

Dodik je ocijenio i da je unutrašnja situacija u Rusiji stabilna, te da će, prema njegovom mišljenju, dugoročne posljedice sadašnjih geopolitičkih sukoba posebno osjetiti evropske zemlje.

Nakon susreta sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim, Dodik je posjetio Crkvu Svetog groba u Jerusalimu i Hristov grob, jedno od najsvetijih mjesta hrišćanstva.