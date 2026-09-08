Počeo sastanak Dodika i patrijarha Teofila Trećeg

Autor:ATV redakcija
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Sastanak predsjednika Milorada Dodika i jerusalimskog patrijarha Teofila Trećeg počeo je u Jerusalimu.
Sastanak se održava u Patrijaršiji u Jerusalimu.
Na sastanku Dodika i jerusalimskog patrijarha Teofila Trećeg biće riječi o posebnim istorijskim vezama sa srpskim narodom, aktuelnim globalnim prilikama i situaciji na Bliskom istoku, kao i o značaju Crkve.
Dodik će u Jerusalimu prisustvovati i obilježavanju deset godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa.
U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, nalazi se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić, prenosi Srna.
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