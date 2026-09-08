Logo

Počeo sastanak Dodika i patrijarha Teofila Trećeg

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 10:56

Komentari:

1
Додик и Теофил Трећи састанак Јерусалим
Foto: ATV

Sastanak predsjednika Milorada Dodika i jerusalimskog patrijarha Teofila Trećeg počeo je u Jerusalimu.

Sastanak se održava u Patrijaršiji u Jerusalimu.

Na sastanku Dodika i jerusalimskog patrijarha Teofila Trećeg biće riječi o posebnim istorijskim vezama sa srpskim narodom, aktuelnim globalnim prilikama i situaciji na Bliskom istoku, kao i o značaju Crkve.

Dodik će u Jerusalimu prisustvovati i obilježavanju deset godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa.

Додик Теофил Трећи посјета
Dodik Teofil Treći posjeta
ATV

U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, nalazi se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

patrijarh Teofil Treći

Izrael

Republika Srpska

Sastanak

Komentari (1)

Više iz rubrike

предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

"Institucije nastoje da pomognu svim radnicima u Srpskoj"

2 h

1
Кузмићева одговорила Блануши: У Српској постоји 130 задруга, имају подршку министарства

Republika Srpska

Kuzmićeva odgovorila Blanuši: U Srpskoj postoji 130 zadruga, imaju podršku ministarstva

2 h

2
Бранко Блануша одбио емисију са Савом Минићем

Republika Srpska

Branko Blanuša odbio emisiju sa Savom Minićem

2 h

13
Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Roditeljima 200 KM mjesečno za produženi boravak djece: Evo ko može da ostvari pravo

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

52

Zašto Ljubiša Samardžić nije sahranjen u Aleji zaslužnih građana?

12

52

Presuda Ustavnog suda FBiH: Povrijeđen vitalni nacionalni interes Srba

12

45

Kovačević: Suština svega je da se Konakovića ništa ne pita

12

44

Benzinska pumpa radila bez dozvole, optužena građevinska inspektorka

12

28

Farmeru nestalo 16 goveda: Komšija ih tajno zaklao i prodao meso

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima