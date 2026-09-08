"Institucije nastoje da pomognu svim radnicima u Srpskoj"

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je cilj institucija Srpske da na svaki način i gdje god postoji mogućnost pomognu svim radnicima u Srpskoj.
Kada je riječ o "Novoj Ljubiji", Minić je podsjetio da je Vlada Republike Srpske iskazala solidarnost sa radnicima, kao i da su sa njima ranije razgovarali predsjednik Milorad Dodik i on.
"Ne znam šta bih mogao komentarisati. Radi se o pravnim licima, ako ima bilo kakvih nezakonitih radnji, treba podnijeti krivičnu prijavu", rekao je Minić odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što "Nova Ljubija" ide u stečaj i poteze Gordana Pavlovića, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
2 h13
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h1
Najnovije
Najčitanije
12
52
12
52
12
45
12
44
12
28
Trenutno na programu