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"Institucije nastoje da pomognu svim radnicima u Srpskoj"

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08.09.2026 10:53

Komentari:

1
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je cilj institucija Srpske da na svaki način i gdje god postoji mogućnost pomognu svim radnicima u Srpskoj.

Kada je riječ o "Novoj Ljubiji", Minić je podsjetio da je Vlada Republike Srpske iskazala solidarnost sa radnicima, kao i da su sa njima ranije razgovarali predsjednik Milorad Dodik i on.

"Ne znam šta bih mogao komentarisati. Radi se o pravnim licima, ako ima bilo kakvih nezakonitih radnji, treba podnijeti krivičnu prijavu", rekao je Minić odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što "Nova Ljubija" ide u stečaj i poteze Gordana Pavlovića, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savo Minić

Radnici

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

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