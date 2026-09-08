"Institucije nastoje da pomognu svim radnicima u Srpskoj"

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je cilj institucija Srpske da na svaki način i gdje god postoji mogućnost pomognu svim radnicima u Srpskoj.

Kada je riječ o "Novoj Ljubiji", Minić je podsjetio da je Vlada Republike Srpske iskazala solidarnost sa radnicima, kao i da su sa njima ranije razgovarali predsjednik Milorad Dodik i on.

"Ne znam šta bih mogao komentarisati. Radi se o pravnim licima, ako ima bilo kakvih nezakonitih radnji, treba podnijeti krivičnu prijavu", rekao je Minić odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što "Nova Ljubija" ide u stečaj i poteze Gordana Pavlovića, prenosi Srna.