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Roditeljima 200 KM mjesečno za produženi boravak djece: Evo ko može da ostvari pravo

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08.09.2026 09:28

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Предсједник Владе Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je sve roditelje koji imaju pravo da iskoriste mogućnost da se prijave za republičku subvenciju za smještaj djece u produženom boravku.

Povodom kampanje "Srpska te voli" u okviru koje Kabinet predsjednika Republike predstavlja prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj, Minić je izjavio Srni da je jedna od tih mjera i republička subvencija za smještaj djece u produženom boravku, te da već od 1. septembra roditelji mogu podnijeti zahtjev Dječijem fondu Republike Srpske, na osnovu kojeg Vlada obezbjeđuje mjesečnu subvenciju od 200 KM za boravak djece u privatnim produženim boravcima.

"Svjesni smo da roditeljima nije lako da usklade posao, porodicu i sve obaveze koje nosi svakodnevni život. Posebno je teško kada dijete završi nastavu, a još nije dovoljno veliko da samo ostane kod kuće. Tada roditelji traže najbolje i najsigurnije rješenje za svoje dijete, a produženi boravak je svakako jedno od njih.

Zato želimo da roditeljima olakšamo bar dio te brige o djetetu. Obezbijedili smo 200 KM mjesečne subvencije, kako bi trošak za porodice bio manji i kako bi roditelji znali da u ovome nisu sami, da su republičke institucije uz njih", naglasio je Minić za Srnu.

Dok radimo na tome da proširimo mrežu produženih boravaka u našim osnovnim školama, kaže predsjednik Vlade, subvencije za privatne produžene boravke vidimo kao konkretnu i neposrednu pomoć porodicama kojima je ona sada potrebna.

"Naš cilj je da u budućnosti što više naših škola ima uslove da pruža uslugu produženog boravka. Danas je situacija različita – neke škole mogu da obezbijede boravak i za učenike do trećeg razreda, dok druge, zbog nedostatka prostora, tu mogućnost imaju samo za prva dva razreda, a neke je, nažalost, uopšte nemaju", rekao je Minić.

On je naglasio da će zato Vlada Srpske u narednom periodu nastaviti da radi na proširenju kapaciteta škola, jer žele da roditelji budu mirniji, a da djeca imaju sigurno i prijatno mjesto u kojem će provesti vrijeme nakon nastave.

"Do tada, subvencije za privatne produžene boravke predstavljaju način da pomognemo odmah, tamo gdje je pomoć najpotrebnija – porodicama koje svakog dana brinu o svojoj djeci i trude se da im obezbijede najbolje uslove za odrastanje, a što je cilj i Vlade Republike Srpske, jer djeca su i naša briga i želimo da im obezbijedimo najbolje uslove za odrastanje u svojim lokalnim zajednicama i svojoj Republici Srpskoj", istakao je predsjednik Vlade Savo Minić.

Prema odluci Vlade Republike Srpske, subvencije se realizuju posredstvom Dječijeg fonda Republike Srpske, a prijave se mogu podnijeti u područnim jedinicama Dječijeg fonda, prenosi Srna

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Tagovi :

Savo Minić

produženi boravak

subvencije

finansijska podrška

Roditelji

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