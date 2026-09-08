Roditeljima 200 KM mjesečno za produženi boravak djece: Evo ko može da ostvari pravo

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je sve roditelje koji imaju pravo da iskoriste mogućnost da se prijave za republičku subvenciju za smještaj djece u produženom boravku.

Povodom kampanje "Srpska te voli" u okviru koje Kabinet predsjednika Republike predstavlja prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj, Minić je izjavio Srni da je jedna od tih mjera i republička subvencija za smještaj djece u produženom boravku, te da već od 1. septembra roditelji mogu podnijeti zahtjev Dječijem fondu Republike Srpske, na osnovu kojeg Vlada obezbjeđuje mjesečnu subvenciju od 200 KM za boravak djece u privatnim produženim boravcima.

"Svjesni smo da roditeljima nije lako da usklade posao, porodicu i sve obaveze koje nosi svakodnevni život. Posebno je teško kada dijete završi nastavu, a još nije dovoljno veliko da samo ostane kod kuće. Tada roditelji traže najbolje i najsigurnije rješenje za svoje dijete, a produženi boravak je svakako jedno od njih.

Zato želimo da roditeljima olakšamo bar dio te brige o djetetu. Obezbijedili smo 200 KM mjesečne subvencije, kako bi trošak za porodice bio manji i kako bi roditelji znali da u ovome nisu sami, da su republičke institucije uz njih", naglasio je Minić za Srnu.

Dok radimo na tome da proširimo mrežu produženih boravaka u našim osnovnim školama, kaže predsjednik Vlade, subvencije za privatne produžene boravke vidimo kao konkretnu i neposrednu pomoć porodicama kojima je ona sada potrebna.

"Naš cilj je da u budućnosti što više naših škola ima uslove da pruža uslugu produženog boravka. Danas je situacija različita – neke škole mogu da obezbijede boravak i za učenike do trećeg razreda, dok druge, zbog nedostatka prostora, tu mogućnost imaju samo za prva dva razreda, a neke je, nažalost, uopšte nemaju", rekao je Minić.

On je naglasio da će zato Vlada Srpske u narednom periodu nastaviti da radi na proširenju kapaciteta škola, jer žele da roditelji budu mirniji, a da djeca imaju sigurno i prijatno mjesto u kojem će provesti vrijeme nakon nastave.

"Do tada, subvencije za privatne produžene boravke predstavljaju način da pomognemo odmah, tamo gdje je pomoć najpotrebnija – porodicama koje svakog dana brinu o svojoj djeci i trude se da im obezbijede najbolje uslove za odrastanje, a što je cilj i Vlade Republike Srpske, jer djeca su i naša briga i želimo da im obezbijedimo najbolje uslove za odrastanje u svojim lokalnim zajednicama i svojoj Republici Srpskoj", istakao je predsjednik Vlade Savo Minić.

Prema odluci Vlade Republike Srpske, subvencije se realizuju posredstvom Dječijeg fonda Republike Srpske, a prijave se mogu podnijeti u područnim jedinicama Dječijeg fonda, prenosi Srna