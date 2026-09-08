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Srdačna dobrodošlica za Dodika i Trišić Babić u Izraelu

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08.09.2026 06:47

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Милорад Додик и Ана Тришић Бабић у Израелу
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je stigao u Izrael gdje su on i v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić dočekani kao istinski prijatelji.

"I večeras, kao i svaki put, Izrael nas je dočekao kao istinske prijatelje. Srdačna dobrodošlica", napisao je Dodik na Iksu.

On je dodao da se sutra očekuju brojni razgovori o saradnji i unapređenju odnosa.

Podsjećamo, Dodik u Izraelu boravi kao počasni gost povodom obilježavanja deset godina od smrti Šimona Peresa, jednog od najznačajnijih izraelskih političara i državnika.

U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, kao i Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

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Milorad Dodik

Ana Trišić Babić

Izrael

posjeta

Republika Srpska

Komentari (7)

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