Srdačna dobrodošlica za Dodika i Trišić Babić u Izraelu

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je stigao u Izrael gdje su on i v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić dočekani kao istinski prijatelji.

"I večeras, kao i svaki put, Izrael nas je dočekao kao istinske prijatelje. Srdačna dobrodošlica", napisao je Dodik na Iksu.

I večeras, kao i svaki put, Izrael nas je dočekao kao istinske prijatelje.

Srdačna dobrodošlica, a već sutra brojni razgovori o saradnji i unapređenju naših odnosa. pic.twitter.com/dHBwU3XKKb — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 7, 2026

On je dodao da se sutra očekuju brojni razgovori o saradnji i unapređenju odnosa.

Podsjećamo, Dodik u Izraelu boravi kao počasni gost povodom obilježavanja deset godina od smrti Šimona Peresa, jednog od najznačajnijih izraelskih političara i državnika.

U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, kao i Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.