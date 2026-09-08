Srdačna dobrodošlica za Dodika i Trišić Babić u Izraelu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je stigao u Izrael gdje su on i v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić dočekani kao istinski prijatelji.
"I večeras, kao i svaki put, Izrael nas je dočekao kao istinske prijatelje. Srdačna dobrodošlica", napisao je Dodik na Iksu.
I večeras, kao i svaki put, Izrael nas je dočekao kao istinske prijatelje.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 7, 2026
Srdačna dobrodošlica, a već sutra brojni razgovori o saradnji i unapređenju naših odnosa. pic.twitter.com/dHBwU3XKKb
On je dodao da se sutra očekuju brojni razgovori o saradnji i unapređenju odnosa.
Podsjećamo, Dodik u Izraelu boravi kao počasni gost povodom obilježavanja deset godina od smrti Šimona Peresa, jednog od najznačajnijih izraelskih političara i državnika.
U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, kao i Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.
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