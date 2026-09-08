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Dodik u Jerusalimu: Bogat program i važni događaji, evo s kim će se sastati

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08.09.2026 07:35

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предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik boraviće danas u Jerusalimu gdje će se sastati sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim, prisustvovati obilježavanju deset godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država.

Sastanak sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim predviđen je u 11.30 časova.

Dodik će u 15.00 časova na Brdu Hercl prisustvovati nacionalnoj komemorativnoj službi na Parceli velikih vođa nacije.

Nakon toga, Dodik će u Muzeju tolerancije prisustvovati prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

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Srdačna dobrodošlica za Dodika i Trišić Babić u Izraelu

Dodik u Izraelu boravi kao počasni gost povodom obilježavanja deset godina od smrti Šimona Peresa, jednog od najznačajnijih izraelskih političara i državnika.

U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Jerusalim

zvanična posjeta

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