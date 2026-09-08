Mandić: Pogoduje nam vremenska prognoza

O turističkoj sezoni u Foči govorio je za ATV Mladen Mandić iz Turističke organizacije Grada Foča.

"Kritički podaci pokazuju da imao isti broj ili malo veći broj u Foči kao prošlih godina, s tim što nama pogoduje ova prognoza vremenska. Pa nam govori da će nam više ljudi biti ove godine krajem ljeta odnosno početkom jeseni", rekao je Mladen Mandić, Turistička organizacija Grada Foča.

Prema njegovim riječima vremenska prognoza pokazuje da se očekuje više gostiju preko zime. Najveći pokazatelj velikog broja turista u Foči jesu rafting kampovi.

"Oni imaju veliki broj gostiju koji dolazi najčešće vikendom. Najviše ih dolazi iz Srbije. Najviše dolazi Čeha, Poljaka, Nijemaca, Austrijanaca i slično ali najviše iz Srbije", kaže Mandić.