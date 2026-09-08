Hajka na kćerku Zdravka Čolića, sve je pokrenuo Mirza Mustafagić

Kerćka Zdravka Čolića, Una, u centru je hajke koju je pokrenuo tuzlanski "influenser" Mirza Mustafagić zbog čega je nasljednica legendarnog pjevača deaktivirala profile na društvenim mrežama.

Razlog za hajku bile su reakcije Une Čolić na objave posvećene preminulom generalu Ratku Mladiću.

Mustafagić je podijelio sadržaje posvećene Mladiću, a koje je Una Čolić označila da joj se sviđaju, i zahtijevao je od kćerke Zdravka Čolića da uputi izvinjenje.

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Nakon što je slučaj postao javan, Čolić se direktno obratila Mustafagiću i zatražila da ukloni objave. Tvrdila je da svoj Instagram profil ne vodi sama te da ona nije lajkovala sporni sadržaj.

"Ne znam šta sam ti ja zgrešila da me kačiš na story, pritom to ko šta lajkuje, ne vodim sama svoj Instagram. Nisam ja lajkovala", napisala je Čolić.