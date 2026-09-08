Snimak skrivene kamere zbog koje je Dr Igi zgrozio javnost

Pjevač Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi (Dr Iggy), prisjetio se skandala koji se dogodio tokom snimanja novogodišnjeg programa RTS-a 1996. godine, kada je bio žrtva skrivene kamere u kojoj su učestvovali članovi grupe Montenigersi (Monteniggers), Gru i drugi.

Iako je od tada prošlo gotovo 30 godina, denser iz devedesetih tvrdi da mu cijela situacija i danas izaziva gorčinu.

Kako je ispričao u podkastu „Sportkast“ (Sportcast), Montenigersi su mu tada bili praktično nepoznati, dok je Grua poznavao tek površno. Zbog toga je, kako kaže, njihovo ponašanje doživio kao namjernu provokaciju.

"Ta skrivena kamera nije bila poštena. Ja Montenigerse nisam poznavao tada uopšte. Grua sam poznavao površno. Došli su, zezali me tamo, kao imamo zaštitu, skrivenu kameru, a poslije kažu: „Zezali smo se“. Ja znam da su stvarno mislili to što su pričali", kazao je Dr Igi tri decenije kasnije.

Pjevač je potom iznio vrlo neobičnu opasku, povezujući tadašnji događaj sa sudbinama ljudi koji su učestvovali u snimanju.

Skoro nešto odvratnije nisam čula. Kompleksaš. pic.twitter.com/XHZh7qRxCS — Prudens (@otrovertna) September 2, 2026

"Znaš ko je bio u režiji, tamo iza kamere? Milenko Zablaćanski, pokojni. Je l' Montenigers Nebo pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l' Nigor imao tešku bolest i jedva ostao živ? Ne zezajte se s Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva", šokirao je izjavom.

Na pitanje voditelja da li je nakon svega bilo pokušaja pomirenja, Dr Igi je otkrio da je u tom trenutku bio toliko bijesan da je, kako tvrdi, mogao napraviti ozbiljan incident.

"Ja sam tada imao oružje u kolima, jer je tada bilo moderno nositi pištolje. Naravno, s dozvolom. Taj pištolj sam prije mnogo godina vratio SUP-u. Ljudi u afektu urade razne stvari. Da me nisu zaustavili tamo, ja bih možda nekoga i ubio. Toliko su me iznervirali, tako da hvala Bogu što se tako završilo", ispričao je.

Dodao je i da želi da ukloni snimak skrivene kamere koji se i danas može pronaći na internetu.

"Ta skrivena kamera stoji na Jutjubu. Da li oni imaju autorska prava? Nemaju. Ja ću pokušati da skinem to, da ne postoji", zaključio je Dr Igi.

Skrivena kamera dr Igi