Dječaku se u ruku zabila kvaka od vrata dok se jurio u stanu: Majka objavila sliku, kvaka se ocrtava ispod kože

Upozorenje: Fotografije su uznemirujuće. Fotografije od kojih se stomak svim roditeljima doslovno prevrće preplavile su društvene mreže nakon što je mama dječaka Olija Dejvija (12) željela da upozori na neobičnu i opasnu nesreću nastalu u bezazlenoj igri. Sve se desilo prije nekoliko dana kad je njen sin otišao kod drugara da se igra, a u jurki po stanu - ruku je bukvalno nabo u metalnu kvaku, toliko da se kvaka ocrtavala ispod kože.

Majka dječaka Natali Dejvi (35) završavala je smenu na poslu kada je primijetila propuštene pozive od svog sina, kad se javila, shvatila je da je s druge strane slušalice uznemireni drugar kod kog je njen sin otišao da se igra. Rekao je da se Oliju ruka zaglavila u kvaki i da su pozvali Hitnu pomoć.

Natali, inače frizerka, pomislila je da deca preteruju, a onda su joj poslali sliku na kojoj se kvaka ocrtava ispod kože dječaka, prenosi Telegraf.

Majci je tada momentalno pozlilo.

Slika nesreće Telegraf.rs

Oli, njen sin, ispričao je da su se dječaci jurili po kući kada je neko zalupio vrata, a njegova ruka se slučajno našla na nezgodnom mjestu.

Do trenutka kada je Natali stigla, Oli je već skoro sat vremena bio zarobljen, dok su bolničari i vatrogasci pokušavali da pronađu najbezbjedniji način da ga oslobode.

„Kada sam stigla, tamo su već bili bolničari i vatrogasci i pokušavali su da smisle kako da ga oslobode. Morali su da pozovu helikoptersku hitnu pomoć kako bi ga uspavali.“

„Kada su ga uspavali, uspeli su da ga skinu sa kvake tako što su mu izvukli ruku. Nisam mogla to da da gledam.“

Majka kaže da je dječak izgledao veoma loše kada je stigla.

„Bio je siv u licu i sav mokar od znoja. Mislim da je bio u šoku. Boljelo ga je, ali nije plakao. Bio je stvarno hrabar.“

„Bila sam šokirana, bilo mi je muka. Još mi djeluje nestvarno da se tako nešto uopšte dogodilo. Mnogo sam se brinula, a laknulo mi je tek kada su ga oslobodili.“

Na kraju je Oli hitno prebačen u Univerzitetsku bolnicu. Ljekari su u početku strahovali da je mogao ozbiljno da ošteti tetive, ali se na kraju ispostavilo da je bila potrebna samo operacija čišćenja i ušivanja rane.

Natali je posebno zahvalna Olijevim prijateljima, za koje kaže da su bili "nevjerovatni" i da su se brinuli o njemu dok su čekali pomoć.

„Samo su se glupirali. Otišao je prema dnevnoj sobi i dok je trčao, ruka mu je bila iza leđa“, objasnila je.

Kako je došlo do incidenta?

"Neko je krenuo da zalupi vrata, a on nije uspio dovoljno brzo da skloni ruku. Rekao mi je da u prvom trenutku nije ni shvatio šta mu se dogodilo. Njegovi prijatelji su bili sjajni. Svi su pazili na njega, ispričala je majka.

Poslije povrede Oli je u početku osjećao blagu slabost u ruci, ali sada je potpuno dobro.

"Ponekad ga malo boli oko rane, ali se vratio svom normalnom životu, vozi bicikl i igra fudbal", rekla je Natali.

Zahvalna što nesreća nije imala mnogo ozbiljnije posljedice, majka je odlučila da podeli priču svog sina kako bi upozorila druge roditelje i djecu na opasnosti koje mogu da nastanu tokom trčanja i igre u zatvorenom prostoru.

"Mislila sam da je možda polomio kost ili zadobio mnogo teže povrede. Imao je ogromnu sreću. Problem su trčanje i vrata. Ne možete vjerovati da tako nešto može da se dogodi, ali zapravo može da se desi bilo kome.", rekla je Natali.