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Zid star 500 godina spasao kineski grad od poplava

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08.09.2026 10:08

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Зид у Кини
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Vijekovima stara brana ugrađena u gradske zidine zadržala je rječnu bujicu nakon što je nedavno tajfun pogodio Džaoan. Tekovine drevnih kineskih inženjera ponovo su pokazale koliko su bile napredne.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

zidovi

Bujica

Kina

Poplava

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