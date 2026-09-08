Zid star 500 godina spasao kineski grad od poplava

Vijekovima stara brana ugrađena u gradske zidine zadržala je rječnu bujicu nakon što je nedavno tajfun pogodio Džaoan. Tekovine drevnih kineskih inženjera ponovo su pokazale koliko su bile napredne.

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