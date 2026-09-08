Štab MUP-a Srpske „IZBORI 2026“- bezbjednosni ambijent povoljan

Stanje bezbjednosti na području Republike Srpske je povoljno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeće sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se obezbijedio povoljan bezbjednosni ambijent za održavanje Opštih izbora u BiH, konstatovano je na sastanku Štaba bezbjednosne akcije MUP-a Republike Srpske „Izbori 2026“.

Na sastanku je izvršena procjena bezbjednosne situacije na području Republike Srpske i sagledani svi bezbjednosni aspekata od značaja za nesmetano odvijanje izbornog procesa, kako bi građanima Republike Srpske bilo omogućeno da svoje biračko pravo ostvare na bezbjedan i nesmetan način.

Rukovodilac Štaba, direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević je ponovio da će posebna pažnja biće posvećena obezbjeđenju svih lokacija za glasanje, zaštiti izbornog materijala, sprečavanju narušavanja javnog reda i mira, kao i sprečavanju i rasvjetljavanju svih oblika kriminaliteta i drugih nezakonitosti koje bi mogle ugroziti bezbjedno odvijanje izbornog procesa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske apeluje na sve građane da ukoliko imaju saznanja o zloupotrebi glasova ili bilo kojim drugim nezakonitostima koji se odnose na izborni proces, ista prijave policijskoj stanici ili tužilaštvu, saopšteno je iz MUP-a Srpske nakon sastanka.