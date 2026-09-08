Branko Blanuša odbio emisiju sa Savom Minićem

Radio-televizija Republike Srpske u petak, 4.septembra je uputila zvanične dopise izbornim štabovima kandidata za predsjednika Republike Srpske, SNSD-a Save Minića i SDS-a Branka Blanuše, sa pozivom da RTRS, kao javni medijski servis Republike Srpske, organizuje televizijsku emisiju kandidata za predsjednika Republike Srpske.

U dopisima je zatraženo da Izborni štabovi najkasnije do ponedjeljka, 7. septembra, obavijeste RTRS o spremnosti kandidata da učestvuju u predloženoj emisiji.

"Izborni štab SNSD-a odgovorio je na dopis i potvrdio učećše Save Minića, dok su nas iz SDS-a na više naših telefonskih poziva obavijestili da Branko Blanuša zbog obaveza ne može da učestvuje u emisiji Drugi ugao, planiranoj za utorak, 8. septembra", navode iz RTRS-a i dodaju:

"Namjera Radio-televizije Republike Srpske jeste da građanima omogući da u neposrednom televizijskom sučeljavanju čuju stavove kandidata o najvažnijim pitanjima za Republiku Srpsku, kao i njihove odgovore na pitanja od interesa za javnost."

RTRS ostaje opredijeljen da, u skladu sa svojom ulogom javnog medijskog servisa, svim kandidatima obezbijedi ravnopravan tretman i jednake uslove za predstavljanje svojih stavova.

"Nadamo se da će i Branko Blanuša prepoznati značaj neposredne televizijske debate i biti spreman da građanima Republike Srpske omogući da, u skladu sa demokratskim standardima, čuju i uporede stavove kandidata.

Napominjemo da su istog dana, pozivi upućeni i izbornim štabovima svih ostalih kandidata za predsjednika Republike Srpske koji će imati priliku da tokom septembra, u emisiji Drugi ugao, ravnopravno iznesu svoje stavove i programe.

Radio-televizija Republike Srpske jedna je od najstarijih institucija Republike Srpske, pripada svim njenim građanima i oni je finansiraju svojom RTV taksom. Zbog toga odnos prema javnom servisu nije samo odnos prema jednoj medijskoj kući, već i odnos prema građanima kojima RTRS služi od osnivanja Republike Srpske", navode iz RTRS.