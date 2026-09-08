Stiže jako nevrijeme: Moguća tornada!

Snažan hladni front s Atlantika sudariće se s vrlo toplim i vlažnim vazduhom nad Sredozemljem, što će stvoriti uslove za jaka nevremena, obilnu kišu, grad i olujne udare vjetra, piše Severe Weather Europe.

Promjena počinje u srijedu, a najizraženija bi trebalo da bude tokom srijede naveče i u četvrtak. Nevrijeme će se preko sjeverne Italije i Alpa širiti prema Sloveniji, Hrvatskoj i zapadnom Balkanu.

Hrvatska u zoni jakih nevremena

Najveći rizik za Hrvatsku odnosi se na sjeverni Jadran i područja uz zapadni Balkan. Lokalno se očekuju vrlo obilne padavine, a na pojedinim područjima za dva dana moglo bi pasti od 150 do 200 litara kiše po kvadratnom metru.

Problem je što bi se olujni oblaci mogli više puta razvijati iznad istog područja. To znači da bi jaka kiša mogla padati u nekoliko uzastopnih talasa, čime se znatno povećava opasnost od bujičnih poplava.

Mogući su i krupan grad, vrlo jaki udari vjetra, te lokalno tornado.

Temperature bi mogle pasti za 15 do 20 stepeni

Nakon prolaska fronta stiže znatno hladniji vazduh sa sjevera. U nekim dijelovima Evrope temperatura bi za manje od 24 časa mogla pasti za 15 do 20 stepeni.

To će označiti nagli kraj toplog početka septembra i donijeti vrijeme mnogo sličnije jesenjem. U višim dijelovima Alpa očekuje se i prvi jači snijeg.

Najtoplija vazdušna masa biće potisnuta u istočnu Evropu

Zašto se očekuju tako snažne oluje?

Sredozemno more trenutno je vrlo toplo, pa u vazduhu ima mnogo vlage. Istovremeno stiže hladan vazduh s Atlantika. Kada se takve dvije vazdušne mase sudare, atmosfera postaje vrlo nestabilna.

Dodatni problem je velika razlika u brzini i smjeru vjetra na različitim visinama. Upravo takvi uslovi pogoduju razvoju snažnih i dugotrajnih oluja.

Stiže hladni front

Moguće su i superćelijske oluje – vrlo organizovani olujni sistemi koji mogu proizvesti krupan grad, orkanske udare vjetra, velike količine kiše, a ponekad i tornada.

Promjena vremena neće biti ograničena samo na Hrvatsku i Balkan. Oluje se očekuju i u istočnoj Francuskoj, Švajcarskoj, na Balearima, u sjevernoj i srednjoj Italiji, te Austriji i Sloveniji.

Hladni front potom će nastaviti prema istoku, dok će se najtopliji vazduh povlačiti prema istočnoj Evropi i zapadnoj Rusiji.

Prema sadašnjim prognozama, nestabilnije i svježije vrijeme moglo bi se u velikom dijelu Evrope zadržati i tokom sredine septembra.