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Trebinje: Stabilna situacija na svim požarištima

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08.09.2026 09:29

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Требиње: Стабилна ситуација на свим пожариштима
Foto: JU „Ekologija i bezbjednost" Trebinje

Situacija na svim požarištima na području Trebinja jutros je stabilna, a ekipe su i dalje na terenu iz predostrožnosti, saopšteno je iz gradskog Štaba za vanredne situacije.

"Ekipe su i dalje na terenu uz pojačan nadzor i dežurstva na lokacijama Zupci, Trebinjska brda i Poljice kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju aktiviranja požara", naveli su iz Štaba, prenosi Srna.

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Tagovi :

Trebinje

lokalizovan požar

Vatrogasci

Štab za vanredne situacije

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