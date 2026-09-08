Trebinje: Stabilna situacija na svim požarištima

Foto: JU „Ekologija i bezbjednost" Trebinje

Situacija na svim požarištima na području Trebinja jutros je stabilna, a ekipe su i dalje na terenu iz predostrožnosti, saopšteno je iz gradskog Štaba za vanredne situacije.

"Ekipe su i dalje na terenu uz pojačan nadzor i dežurstva na lokacijama Zupci, Trebinjska brda i Poljice kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju aktiviranja požara", naveli su iz Štaba, prenosi Srna.

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