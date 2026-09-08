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Uhapšen Banjalučanin: Oduzeto oko pola kilograma kokaina!

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08.09.2026 10:28

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Ухапшен Бањалучанин: Одузето око пола килограма кокаина!
Foto: Ustupljena fotografija

Banjalučanin I.K. uhapšen je juče u akciji "Blok 2", a prilikom pretresa vozila i stana koji koristi, pronađeni su, i oduzeti droga i novac.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka realizovali su operativnu akciju kodnog naziva „Blok 2“, koja je usmjerena na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga u okviru koje je juče lišeno slobode lice I.K. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“", navode iz PU Banjaluka.

Naime, policija je prilikom kontrole njegovog vozila prvo pronašla šest kesica kokain, da bi prilikom pretresa stana koji koristi, pronašli joj oko pola kilograma.

"Policijski službenici su juče u Banjaluci kontrolisali putničko vozilo kojim je upravljalo navedeno lice kojom prilikom su kod navedenog lica pronašli i oduzeli šest providnih PVC vrećica sa sadržajem bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“, novac u ukupnom iznosu od oko 6.000 KM u različitim valutama i apoenima.

Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka policijski službenici su juče u Banjaluci izvršili pretres stana i podrumskih prostorija koje koristi navedeno lice kojom prilikom su pronašli i oduzeli oko 520 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „kokain“ i oko 100 grama zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“", navode iz PU Banjaluka.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Akcija Blok 2

Banjaluka

Policija

Droga

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