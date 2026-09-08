Raskomadane krave pronađene bez kapi krvi: Stočari u panici, jedna stvar je misterija

Veliki broj grla stoke pronađen je mrtav širom udaljenih dijelova Oregona, krv im je očigledno iscijeđena, a vimena, jezici ili genitalije uklonjeni čistim rezovima poput onih napravljenih skalpelom.

Nema znakova borbe, nema tragova oko trupova, niti otkinutog mesa ili tragova zuba koje obično ostavljaju predatori.

Procjenjuje se da je u posljednjih pola vijeka širom SAD prijavljeno više od 10.000 slučajeva sakaćenja stoke, što je dovelo do teorija o kultovima, tajnim vladinim eksperimentima, NLO-ima i mitskim bićima poput čupakabre.

Sada novi dokumentarni film „Nijedna kap krvi“, dostupan za strimovanje ove sedmice na „Amazon prajm videu“, istražuje tajanstveni fenomen i nedavni niz slučajeva u udaljenom okrugu Harni u Oregonu.

Cows found mutilated and drained of every drop of blood across remote Oregon... and baffled deputy has a chilling theory https://t.co/nNbA3GjjMg — Daily Mail (@DailyMail) September 6, 2026

Misterija se pojačala u februaru 2021. godine, kada je jedna osakaćena krava otkrivena na ranču, nakon čega je pronađeno još šest grla širom okruga sa dijelovima tijela koji su nedostajali i, navodno, bez ijedne kapi krvi, prenosi „Dejli mejl“.

O čemu se radi?

Jedan lokalni policajac priznaje u filmu da su ga zbunjujući dokazi čak naveli na neobično objašnjenje:

„Moje lično mišljenje, to su vanzemaljci.“

Vlasti nisu pronašle ništa što bi ukazivalo na predatore, kradljivce stoke ili otrovne biljke, dok su lokalni veterinari rekli da rane više liče na posjekotine skalpelom nego na životinjske ugrize.

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Pa ipak, filmski stvaraoci Džekson Devero i Lahlan Hinton kažu da je odsustvo odgovora otkrilo dublju krizu sa kojom se suočavaju preopterećene vlasti i stočarska zajednica koja se već bori da očuva svoj način života.

Okrug Harni je deveti po veličini okrug u SAD po površini, prema Deverou, a njegova stoka je u odnosu 14 prema jedan, što znači da je brojčano ima više nego stanovništva. Do njegovih ogromnih, izolovanih rančeva policajcima može biti potrebno satima da stignu, što istražiteljima daje malo nade da će sačuvati dokaze kada se prijavi još jedan leš.

Devero, australijski filmski stvaralac sa sjedištem u Njujorku, čuo je za sakaćenja od prijatelja u rok bendu na turneji koji su čuli izvještaj oregonskog radija o šest uginulih goveda.

On i Hinton kontaktirali su novinarku Anu King, koja je izvještavala o slučajevima i pridružila se dokumentarcu kao producentkinja. Intervjuisali su policiju, stočare, poljoprivredne radnike, mlade stanovnike i starosjedioce.

„Djelovalo je veoma kinematografski i veće od jednostavnog viralnog elementa misterije“, rekao je Devero.

„Upravo ti prostrani pejzaži nose ovu misteriju koja se nadvija nad njima.“

Dokumentarni film fokusira se na opise koji se ponavljaju u brojnim slučajevima: čini se da su se životinje jednostavno srušile, ne ostavljajući nikakve tragove zemlje ili kopita koji bi ukazivali na nasilnu borbu. Njihovi jezici, vimena ili reproduktivni organi nedostaju, ali nema ozbiljne štete koja se očekuje od strvinara.

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Stočar Klint Viver u početku je vjerovao da je jedan mrtav bik ubijen dok se borio sa drugom životinjom.

„Prvo smo mislili da se samo bikovi bore, pa smo to nekako pripisali smrti“, rekao je Viver i dodao:

„A onda smo pronašli još jednog. A onda smo počeli da ih posmatramo mnogo pažljivije i primijetili da su im testisi i reproduktivni organi nestali. Onda smo se vozili uz potok i pronašli ostatak njih.“

„I bilo je isto: testisi, reproduktivni organi, ponekad i jezici su nestali. A onda smo znali da se nešto dešava, pa smo pozvali policiju.“

Očigledno odsustvo krvi kod životinja jedan je od najzagonetnijih detalja i inspirisalo je naslov dokumentarnog filma.

Istražitelji nisu pronašli tragove ili dokaze da je stoka pojela smrtonosnu biljku, rekao je Devero. Lokalni veterinari su takođe odbacili napade predatora kao objašnjenje jer bi životinja koja grize i kida meso ostavila vidljivo drugačiju štetu.

„Ovo izgleda kao skalpel“, rekao je Devero o ranama. „Veoma je precizno.“

U početku je sumnjao da prirodni uzroci ili insekti mogu objasniti smrt. Ali stočari svakodnevno prate svoju stoku i generalno prepoznaju znake da je životinja bolesna, rekao je, ostavljajući ga sve nesigurnijim kako je svako potencijalno objašnjenje nailazilo na još jedan suprotstavljeni detalj.

Slična sakaćenja prijavljena su širom SAD, Kanade i Meksika od kraja 1960-ih. Losovi i jeleni takođe su navodno pronađeni sa sličnim povredama.

Ovaj fenomen razvio je ono što je Devero opisao kao kultni status unutar paranormalne zajednice. Linda Molton Hau je u svom dokumentarnom filmu „Čudna žetva“ iz 1980. godine istražila tvrdnje da su vanzemaljci odgovorni.

Mnogi stanovnici okruga Harni ipak sumnjaju na ljudske napadače. Njihove teorije uključuju ljude koji koriste otrovne strijele za onesposobljavanje stoke prije nego što joj iscijede krv i izvade organe u ritualne ili nedozvoljene svrhe, iako istražitelji nisu otkrili nikakve dokaze koji potkrepljuju te ideje.

Devero vjeruje da teorije o NLO-ima i paranormalnim pojavama opstaju jer su stanovnici i istraživači proveli otprilike 50 godina suočavajući se sa istim uznemirujućim detaljima, a da nisu pronašli konvencionalan odgovor.

Službenik šerifove službe okruga Harni, Met Elibi, rekao je da su on i šerif razmatrali objašnjenja koja uključuju obožavaoce đavola i okultizam. Ali naizgled nemoguće okolnosti navele su ga da razmišlja o nečemu još neobičnijem.

Da li vjerujem u vanzemaljce? Ne znam

„Moje lično mišljenje je da su to vanzemaljci. Ne znam kako drugačije da to objasnim“, rekao je Elibi.

„Da li vjerujem u vanzemaljce? Ne znam. Ne vjerujem da smo jedina inteligentna vrsta u našem univerzumu.“

On je postavio pitanje da li bi nepoznata tajna operacija mogla da posjeduje sposobnost ubijanja i sakaćenja životinja bez ostavljanja dokaza, dodajući:

„Osim ako ne postoji neka supertajna grupa za vjeverice koja je u stanju da radi ove stvari, ne znam šta bi drugo moglo biti.“

Filmski stvaraoci pronašli su izvještaje šerifove kancelarije o sakaćenju stoke koji datiraju iz 1970-ih. Devero je rekao da su njihovi opisi „gotovo riječ po riječ“ isti kao i izvještaji napisani više od 50 godina kasnije.

Dio problema je praktične prirode. Policajci mogu putovati dva sata da bi ispitali novi slučaj, samo da ne pronađu tragove, fizičke dokaze ili očigledan uzrok smrti. Zatim moraju da usmjere pažnju na neposrednije zločine, ostavljajući istragu o stoci neriješenom dok se ne pronađe druga životinja.

Pokušaji da se koordinišu istrage između različitih okruga i agencija takođe nisu uspjeli da daju konačno objašnjenje.

Dokumentarni film povezuje misteriju sa stočarskom kulturom za koju Devero vjeruje da se približava raskrsnici. Porodice rade non-stop na ogromnim imanjima dok se pitaju da li će mlađe generacije, sada povezane sa životom van okruga putem interneta, nastaviti da upravljaju rančevima.

Reditelji su skeptično pristupili projektu, ali je Devero priznao da pejzaž može učiniti da čak i nevjerovatna objašnjenja djeluju mogućim.

„Zaustavite se, pogledate okolo i ne vidite ništa osim kravljih očiju i crnila kao smola na nebu. U tom trenutku, osjećate da se tamo u ovim pejzažima može dogoditi bilo šta“, zaključuje Devero.

(Telegraf)