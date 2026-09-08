Iguana naraste i do dva metra: Da li ste spremni na obavezu koja traje 20 godina?

Nacionalni dan svijesti o iguani, koji se obilježava svakog 8. septembra, idealna je prilika da budući vlasnik sazna kako da je pripitomi i nauči da bude prijateljski nastrojena prema ljudima, kako da brine o njenom zdravlju i higijeni i kako da udobno smjesti ovu pomalo zastrašujuću damu da bi živjela dugo i srećno.

Uz odgovarajuću njegu i pažnju, iguana može biti divan kućni ljubimac dugi niz godina.

Nacionalni dan svijesti o iguani, koji je prvi put obilježen 1998., proglasila je grupa vlasnika ovih životinja koji su željeli da pokažu da iguane nisu "ljubimci za jednokratnu upotrebu" i da im je potrebna posebna velika ljubav da bi bile zdrave i srećne. Upravo zato Nacionalni dan svijesti o iguanama pruža divnu priliku ljudima da prošire svoje znanje o ovoj jedinstvenoj i zanimljivoj životinji. Ako se pribojavate iguana koje imaju reputaciju da su agresivne i umiju gadno da ujedu, saznajte više o njima.

Teroristi koji prvi put uzimaju iguanu za ljubimca ponekad nisu svjesni na šta se obavezuju kada donesu ovu neobičnu životinju punu krljušti u dom, jer će ona jednog dana narasti čak do dva metra! Iguana ima specifične potrebe u ishrani i prirodni karakter reptila: nju je lako voljeti, ali je o njoj veoma teško brinuti.

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Prije svega, iguane ne podnose hladnoću i mjesta koja imaju odgovaraju moraju biti suva i topla. Ako je iguana izložena previše hladnim temperaturama, njen metabolizam će se toliko usporiti da će ući u stanje slično komi, a ponekad će pasti sa drveta dok temperature ne porastu.

Iako ne "razgovaraju" međusobno, iguane polako klimaju glavom u znak pozdrava. Kada brzo klimaju glavom ili repom gore-dole, to znači da su uznemirene i da im ne treba prilaziti! Ovi gmizavci mogu živeti veoma dugo u zatočeništvu, čak 20 godina i ponekad predstavljaju dugoročniju obavezu nego psi ili mačke.

Da li znate da zelena iguana ima tri oka? Iako treće oko, koje se nalazi na vrhu glave iguane, nije tipično oko koje vidi, ono može da osjeti kretanje i upozori na dolazak predatora.

(telegraf)