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Pas izazvao požar u stanu: Plamen se brzo proširio, evo kako je kućni ljubimac reagovao

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ATV redakcija
30.07.2026 22:09

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Пас изазвао пожар у стану: Пламен се брзо проширио, ево како је кућни љубимац реаговао
Foto: Unsplash

Snimak kućne sigurnosne kamere privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama. Prikazuje događaj koji je počeo sasvim bezazleno, ali je za samo nekoliko trenutaka mogao da se završi mnogo gore.

Radoznalost kućnog ljubimca umalo je izazvala požar u domu.

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Dok je istraživao stan, pas je naišao na predmet koji je trebalo da bude bezbjedno odložen van njegovog dohvata. Kada je počeo da ga grize, predmet se iznenada zapalio, a plamen se proširio na tepih. Na sreću, vatra se nije razvila u veći požar, pa je izgorio samo manji dio tepiha, dok je pas ostao nepovrijeđen.

Kasnije se ispostavilo da je riječ o litijumskoj bateriji. Do zapaljenja je došlo usljed oštećenja koje je izazvao pas, što je izazvalo požar.

Snimak je na internetu izazvao brojne reakcije. Neki su naveli da je upravo kvalitetan tepih spriječio veću štetu, dok su drugi primijetili brzu reakciju mačke, koja je odmah pobjegla iz prostorije, dok je pas još nekoliko trenutaka ostao u blizini.

Više korisnika podijelilo je i slična iskustva, uz upozorenje da se vatrogasci nerijetko susreću sa ovakvim slučajevima.

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Ovaj događaj predstavlja jasan podsjetnik da litijumske baterije i druge elektronske uređaje treba da držite na mjestima koja su nedostupna djeci i kućnim ljubimcima. Dovoljan je samo trenutak nepažnje da izbije požar i nastane velika materijalna šteta, prenosi Mondo.

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