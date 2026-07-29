Ova četiri znaka će imati najviše sreće u avgustu

Tokom avgusta, četiri horoskopska znaka će imati značajne mogućnosti za napredak i sreću. Predstoji period rasta i promjena, a do kraja mjeseca mogući su i neki važni životni koraci.

Avgust počinje u Lavu, što podstiče autentičnost, hrabrost i odlučnost. Mjesec takođe donosi dva pomračenja: pomračenje Sunca u Lavu 12. avgusta otvara nove mogućnosti, a pomračenje Mjeseca u Ribama 28. avgusta predstavlja emotivnu prekretnicu. Od 23. avgusta Djevica počinje svoju vladavinu, usmjeravajući svoju energiju na organizaciju i rješavanje problema. Nakon intenzivnog perioda u Lavu, energija Djevice pomaže u uvođenju reda i pripremi za buduće korake.

Lav

Jupiter, planeta sreće i dobitka, ima svoj drugi pun mjesec ove godine u vašem znaku, što bi moglo značajno poboljšati vaš život kroz nove mogućnosti. Od 9. do 26. avgusta, Merkur će takođe biti u Lavu, što će učiniti vašu komunikaciju efikasnijom. Dobro je vrijeme za teške razgovore i rješavanje sukoba, jer ćete lakše pronaći prave riječi.

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Venera ulazi u Vagu, vašu treću solarnu kuću, 6. avgusta, što je harmoničan položaj koji naglašava šarm i romantiku. Očekujte bogatiji društveni život jer ćete biti privlačniji drugima. Mars ostaje u Blizancima, dijelu horoskopa koji upravlja grupama, do 10. avgusta, tako da ćete imati sreće u umrežavanju i upoznavanju novih ljudi. Nakon toga, Mars se seli u vašu dvanaestu kuću, donoseći kratak period razmišljanja o vašim sljedećim koracima.

Ovog mjeseca, tri moćne spoljne planete su u poravnanju sa vama: Saturn i Neptun u Ovnu prave trigon sa vašim Suncem, a Uran u sekstilu sa Blizancima. Ovo su ključni uticaji za dugoročni rast. Pomračenje Sunca 12. avgusta dešava se u vašem znaku i daje vam podsticaj za naredna tri mjeseca. Pošto se poklapa sa mladim Mjesecom na vaš rođendan, daje vam priliku za novi početak. Razmislite o svojim ciljevima i šta možete učiniti ovog mjeseca da biste krenuli napred ka njima.

Vaga

Venera ulazi u vaš znak 6. avgusta i ostaje tamo do 10. septembra. Kada je Venera u vašem znaku, pomaže vam da se osjećate i izgledate najbolje, a ljudi će vam obraćati više pažnje. Sunce u Lavu tranzitira kroz vašu jedanaestu kuću do 23. avgusta, što čini uspijeh vjerovatnim. Ako ste radili na profesionalnom projektu ili razvijali sporedni posao, ovo bi vam moglo donijeti dodatni prihod.

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Do 12. avgusta, Mars tranzitira kroz vašu devetu kuću u Blizancima, jednom od vaših najkompatibilnijih znakova. Osjećaćete želju za putovanjima, a moguće je da ćete usput upoznati novog prijatelja ili partnera. Pluton i Uran su usklađeni sa vašim znakom ovog mjeseca. Pluton pravi trigon sa vašim Suncem u vašoj petoj kući ljubavi i zabave, a sa Uranom u vašoj devetoj kući, povećavajući mogućnosti za putovanja i učenje. Ova kombinacija čini avgust izuzetno povoljnim mjesecom.

Blizanci

Sreća će biti na vašoj strani ovog mjeseca jer Jupiter tranzitira kroz vašu treću kuću, područje vašeg horoskopa povezano sa velikim idejama. Možda ćete smisliti novi projekat ili pronaći rješenje za dugogodišnji problem. Preporučuje se da zapišete sve svoje ideje, čak i one koje na prvi pogled djeluju nevažno. Od 9. do 25. avgusta, Merkur se pridružuje Suncu u vašoj trećoj kući, tako da ćete biti veoma društveni. Pomračenje Sunca za vrijeme mladog Mjeseca 12. avgusta, takođe u Lavu, moglo bi donijeti neočekivane događaje u vašoj užoj porodici.

Kada Merkur uđe u Devicu, vašu četvrtu kuću, 25. avgusta, osjetićete potrebu da osvežite svoj životni prostor. Mars nastavlja svoje putovanje kroz vašu prvu kuću do 11. avgusta, donoseći vam podsticaj motivacije i energije. Nakon toga, Mars ulazi u Raka, vašu drugu kuću novca. Do kraja mjeseca, ovo bi moglo rezultirati povećanjem prihoda i pojačanjem samopouzdanja. Ako ste čekali unapređenje, ono bi se sada moglo ostvariti.

Saturn i Neptun su sekstilni sa Suncem u vašoj jedanaestoj kući, a Uran u Blizancima tranzitira kroz vaš znak, donoseći nove mogućnosti. Pluton u Vodoliji je trigon sa vašim Suncem u vašoj devetoj kući putovanja i obrazovanja. Svi ovi uticaji stvaraju uslove za obilje i sreću u avgustu.

Vodolija

U avgustu, Jupiter tranzitira kroz vašu sedmu kuću partnerstava, tako da ćete sreću pronaći kroz odnose sa drugim ljudima, bilo da je u pitanju lični odnos ili poslovni savez. Pažljivo slušajte ljude oko sebe, jer bi vam njihove riječi mogle biti korisne. Vaša sedma kuća je veoma aktivna ovog mjeseca. Sunce tranzitira kroz nju do 23. avgusta, stavljajući fokus na ljude koji doprinose vašem blagostanju. Merkur naglašava komunikaciju od 9. do 25. avgusta, a pomračenje Sunca u Lavu 12. avgusta takođe se dešava u ovoj kući i može donijeti značajnu promjenu u vezi, kao što je odluka o produbljivanju veze ili zajedničkom životu.

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Kada Sunce pređe u Djevicu 23. avgusta, ulazi u vašu osmu kuću transformacije i mijenja vašu perspektivu na svijet. Ova energija podstiče praktičnije i realističnije razmišljanje, a odluke donijete tokom ovog perioda biće korisne. Venera ulazi u Vagu, vašu devetu kuću putovanja i obrazovanja, 6. avgusta i stimulisaće vašu radoznalost i komunikaciju sa ljudima iz drugih kultura.

Mars tranzitira kroz vašu petu kuću ljubavi do 10. avgusta, donoseći povoljne dane za susret sa nekim posebnim ako ste slobodni. Ako ste u vezi, uživaćete u zajedničkim aktivnostima sa partnerom. Nakon toga, Mars ulazi u Rak, vašu šestu kuću posla i zdravlja. Fokusiraćete se na brigu o sebi i prilagođavanje dnevne rutine, tako da je idealno vrijeme za početak novog plana ishrane ili vježbanja. Avgust je povoljan mesec, posebno za sreću i obilje.

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