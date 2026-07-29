"Mio Mondo Olimpijada": Velika ljetna avantura za djecu u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Udruženje za edukaciju djece "Mio Mondo" Banjaluka ove godine po prvi put, u saradnji sa JU OŠ "Nikola Tesla", u okviru programa "Ljeto za 5", organizuje posebne ljetne aktivnosti za djecu uzrasta od 5 do 12 godina.
Cilj ovog sjajnog programa je da djeca ljetni raspust provedu kvalitetnije, kreativnije i sadržajnije kroz igru, druženje, učenje i razvoj timskog duha.
Čekaju nas:
Djeca će biti podijeljena u ekipe, a svaki uspješno riješen zadatak vodiće ih do novog traga i korak bliže skrivenom blagu!
Olimpijada će se održati 8. avgusta u dvorištu OŠ "Nikola Tesla" sa početkom u 19 časova.
U cijenu su uključeni kompletan program, materijal i rekviziti, osvježenje i diploma.
Broj mjesta je ograničen!
"Prijavi se već danas i zauzmi svoje mjesto u ovoj nezaboravnoj ljetnoj avanturi!
Prijave u inboks na Instagram stranici mio_mondo.bla i Fejsbuk stranici Mio Mondo Edukativni centar.
Takođe, prijave su moguće i na broj 066/671-370.
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