"Mio Mondo Olimpijada": Velika ljetna avantura za djecu u Banjaluci

Udruženje za edukaciju djece "Mio Mondo" Banjaluka ove godine po prvi put, u saradnji sa JU OŠ "Nikola Tesla", u okviru programa "Ljeto za 5", organizuje posebne ljetne aktivnosti za djecu uzrasta od 5 do 12 godina.

Cilj ovog sjajnog programa je da djeca ljetni raspust provedu kvalitetnije, kreativnije i sadržajnije kroz igru, druženje, učenje i razvoj timskog duha.

Čekaju nas:

Sportski poligon,

Potraga za skrivenim blagom,

Tajne poruke i šifre,

Izazovi preciznosti i spretnosti,

Timski zadaci,

Diplome.

Djeca će biti podijeljena u ekipe, a svaki uspješno riješen zadatak vodiće ih do novog traga i korak bliže skrivenom blagu!

Olimpijada će se održati 8. avgusta u dvorištu OŠ "Nikola Tesla" sa početkom u 19 časova.

U cijenu su uključeni kompletan program, materijal i rekviziti, osvježenje i diploma.

Broj mjesta je ograničen!

"Prijavi se već danas i zauzmi svoje mjesto u ovoj nezaboravnoj ljetnoj avanturi!

Prijave u inboks na Instagram stranici mio_mondo.bla i Fejsbuk stranici Mio Mondo Edukativni centar.

Takođe, prijave su moguće i na broj 066/671-370.