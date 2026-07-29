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"Mio Mondo Olimpijada": Velika ljetna avantura za djecu u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 15:34

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Мио Мондо Олимпијада
Foto: Ustupljena fotografija

Udruženje za edukaciju djece "Mio Mondo" Banjaluka ove godine po prvi put, u saradnji sa JU OŠ "Nikola Tesla", u okviru programa "Ljeto za 5", organizuje posebne ljetne aktivnosti za djecu uzrasta od 5 do 12 godina.

Cilj ovog sjajnog programa je da djeca ljetni raspust provedu kvalitetnije, kreativnije i sadržajnije kroz igru, druženje, učenje i razvoj timskog duha.

Čekaju nas:

  • Sportski poligon,
  • Potraga za skrivenim blagom,
  • Tajne poruke i šifre,
  • Izazovi preciznosti i spretnosti,
  • Timski zadaci,
  • Diplome.

Djeca će biti podijeljena u ekipe, a svaki uspješno riješen zadatak vodiće ih do novog traga i korak bliže skrivenom blagu!

Olimpijada će se održati 8. avgusta u dvorištu OŠ "Nikola Tesla" sa početkom u 19 časova.

U cijenu su uključeni kompletan program, materijal i rekviziti, osvježenje i diploma.

Broj mjesta je ograničen!

"Prijavi se već danas i zauzmi svoje mjesto u ovoj nezaboravnoj ljetnoj avanturi!

Prijave u inboks na Instagram stranici mio_mondo.bla i Fejsbuk stranici Mio Mondo Edukativni centar.

Takođe, prijave su moguće i na broj 066/671-370.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Banjaluka

Mio Mondo

Mio Mondo Olimpijada

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