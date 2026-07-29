Taktička vježba večeras na području Banja Luke

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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će Centar za obuku organizovati taktičku vježbu večeras, 29. jula od 22,00 časa do sutra, 30. jula 2026. godine, do 06,00 časova, na području naselja Kuljani, Barlovci i Bukovica, grad Banja Luka.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

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