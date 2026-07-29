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Taktička vježba večeras na području Banja Luke

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 11:29

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Припадници Жандармерија и оклопно возило изводе показну вјежбу поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године.
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će Centar za obuku organizovati taktičku vježbu večeras, 29. jula od 22,00 časa do sutra, 30. jula 2026. godine, do 06,00 časova, na području naselja Kuljani, Barlovci i Bukovica, grad Banja Luka.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

taktička vježba

Banjaluka

Policija

Kuljani

Barlovci

Bukovica

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