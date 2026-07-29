Sa paklenim vrućinama stigao i apel iz Vodovoda

Dok meteorolozi najavljuju paklene vrućine u narednim danima iz banjalučkog Vodovoda stigao je i apel.

Banjalučko preduzeće "Vodovod" uputilo je ponovo apel stanovnicima potkozarskih sela zbog povećane potrošnje vode usljed visoke temperature vazduha, što ugrožava stabilnost vodosnabdijevanja.

"Podsjećamo da su i dalje na snazi vanredna situacija na području koje se vodom snabdijeva sa sistema `Tunjice` i odluka o racionalnom korištenju vode, te apelujemo da potrošači vodu koriste samo za lične i potrebe domaćinstva, te pojenje stoke", navedeno je iz banjalučkog "Vodovoda".

Zamjenik komandanta banjalučkog Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo ponovo je apelovao da stanovnici potkozarskih sela racionalno troše vodu i budu solidarni.

"Molimo sve stanovnike da vodu koriste racionalno, prvenstveno za piće, higijenu i osnovne životne potrebe, kako bi se očuvalo stabilno snabdijevanje i izbjegle nove nestašice", izjavio je Ševo Srni.

On je pozvao poljoprivredne proizvođače da se za dopremanje vode obrate stručnim saradnicima u svojim mjesnim zajednicama.

"Voda za ove namjene doprema se besplatno posredstvom Civilne zaštite, kako se plastenici, usjevi i bašte ne bi navodnjavali vodom iz sistema javnog vodovoda. Trajno rješenje ovog problema biće obezbijeđeno završetkom novog cjevovoda koji je trenutno u izgradnji. Do tada je potrebna odgovornost svih nas", rekao je Ševo.

Podsjećanja radi, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je na posljednjoj sjednici Skupštine Grada da se nada da će stabilno vodosnabdijevanje banjalučkih naselja biti obezbijeđeno do sredine avgusta.

Ono što je zabrinjavajuće osim najave da od urednog vodosnabdijevanja neće biti ništa, bar ne do sredine avgusta, meteorolozi izdali su upozorenje na visoke temperature, pri kojima će u Republici Srpskoj živa skakati i preko 40 stepeni Celzijusovih.

Kako će prevaziđi naredne dane uz i dalje aktivne probleme vodosnabdijevanja kao i visoke temperature najbolje znaju mještani potkozarskih sela jer nažalost ovaj scenario im je vrlo dobro poznat s obzirom da se reprizira već nekoliko godina.