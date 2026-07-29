Žena iz Čapljine sjekirom demolirala auto bivšeg partnera

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv G.M. (63) iz Čapljine zbog sumnje da je sjekirom polupala automobil ”škoda oktavija”, vlasništvo K.Ž. iz Čajniča, s kojim je bila u emotivnoj vezi.

Sve se odigralo 18. maja ove godine oko 22 časa u ulici Sprskih vojvoda u Čajniču. Optuženoj je na teret stavljeno da je počinila krivično djelo oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari.

”Svjesna svog djelovanja, čiju je posljedicu htjela, optužena je udarcima ručnom sjekiricom oštetila automobil ”škoda oktavija”, vlasništvo K.Ž. s kojima je bila u emotivnoj vezi duži vremenski period”, navodi se u optužnici.

Od fara do instrument table

Razmjere oštećenja na vozilu najbolje prikazuju koliko je oštećenoj ”pukao film”. U optužnici se navodi da su na ”škodi” razbijena zadnja stop svjetla, zadnje vjetrobransko staklo, pneumatik, zadnje desno bočno staklo, desni retrovizor, prednje vjetrobransko staklo, hauba, prednji desni far, prednja maska vozila, prednji lijevi far, lijevi retrovizor, zadnji lijevi pneumatik i instrument tabla.

Šteta procijenjena na 3.000 KM

”Oštećeni je podnio prijedlog za krivično gonjenje, a prema odštetnom zahtjevu pričinjena mu je materijalna šteta u iznosu od 3.000 KM”, navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Foči. Ukoliko se dokaže krivica G.M. prijeti novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine.