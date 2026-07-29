Župljanin: Elfeta Veseli nagrađena za zločin nad srpskom nejači

Žena monstrum Elfeta Veseli, osuđena zbog svirepog ubistva srpskog dječaka Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice, po svemu sudeći se nalazi na dugotrajnoj besplatnoj rehabilitaciji, a ne na izdržavanju kazne u zatvoru u Tuzli za najteža krivična djela, izjavio je predsjednik Asocijacije patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin.

Župljanin je rekao Srni da Asocijacija patriota Republike Srpske raspolaže određenim informacijama iz zatvorskih krugova da Veselijevu nagrađuju izuzetnim pogodnostima.

"Iako se radi o presudi za najteža krivična djela i nesrazmjerno blagoj kazni, zločincu je omogućen takav tretman u zatvoru u Tuzli koji bi teško dobili i presuđeni humanitarci za djelo učinjeno iz nehata", ukazao je Župljanin.

On je rekao da se Veselijeva i u zatvoru u Tuzli ponaša kao i za vrijeme rata, maltretira koga stigne, posebno druge zatvorenice srpske i hrvatske nacionalnosti, koje, radi njene bahatosti, uz blagonaklonost pojedinih zatvorskih čuvara i vaspitača, bivaju premještene u samice i najteže uslove izdržavanja kazne.

"Veselijeva biva nagrađena brojnim pogodnostima, kao što su radna terapija u oblasti hortikulture, koja podrazumijeva boravak van zatvorskih prostorija, naknadu i nagradu za rad u vidu boravka na slobodi svaki mjesec, i to baš u mjestu i neposrednoj blizini prebivališta porodice nedužno stradalog dječaka Slobodana Stojanovića od zločinačke ruke te iste Elfete", ukazao je Župljanin.

On je upitao da li je ovo još jedna u nizu provokacija i izrugivanje srpskim žrtvama?

Asocijacija patriota Republike Srpske poziva sve relevantne institucije i ustanove u BiH i Republici Srpskoj u čijoj nadležnosti su ova pitanja, da se hitno preduzmu potrebne mjere i aktivnosti da se sve ove informacije i navodi provjere i o tome u najkraćem roku obavijesti opšta javnost u BiH i Srpskoj.

Elfeta Veseli, poslije 10 godina bježanja od pravde, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 13 godina u Tuzli zbog svirepog ubistva dječaka Slobodana Stojanovića, prenosi Srna.