Nejmar se oprostio od Brazila

Nejmar, jedan od najvećih brazilskih fudbalera, zvanično je potvrdio da više neće igrati za reprezentaciju. Tridesetčetvorogodišnji napadač je objavio svoju odluku nakon pobjede Santosa nad Univerzitetom Central rezultatom 4:2.

Oproštaj poslije 130 nastupa

U emotivnoj izjavi, Nejmar je rekao da je dao sve za dres svoje zemlje. „Moje vrijeme sa reprezentacijom je završeno. Ispisao sam istoriju, bio sam veoma srećan, dao sam svoju krv, svoj život i uvijek sam se borio za žuti dres, ali sada to više ne želim da radim“, rekao je.

On ostavlja reprezentaciju kao njen najbolji strijelac svih vremena sa 80 golova u 130 nastupa. Posljednji put je igrao za Brazil na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje je tim eliminisan u osmini finala porazom od Norveške rezultatom 2:1. Nejmar je u toj utakmici postigao penal, ali nije uspio da spriječi eliminaciju, pa je u suzama napustio stadion MetLajf u Nju Džerziju.

Reakcije na optužbe u klubu

Fudbaler se takođe osvrnuo na medijske izvještaje da je vređao mlađe saigrače Gabrijela Buontempa i Žoaa Ananijasa nakon remija Santosa sa Šapekoenseom. On je odlučno negirao takve tvrdnje.

Fudbal Nejmar: Pokušao sam, sada je kraj

„Tužno je i ljuti me, ali nije moja krivica. Takve priče dopiru do mnogo ljudi. Poslije utakmice sam samo rekao da moramo biti bolji i da ne možemo lako gubiti bodove“, rekao je Nejmar.

Dodao je da kao kapiten ima pravo da ukaže na greške tima. „Rekao sam da ćemo im se osvetiti sljedeće godine, ako znate na šta mislim. Kao kapiten imam svako pravo da to kažem. Lukas Verisimo i Gabigol su rekli isto“, zaključio je.

(indeks)