Zbog suše podbacio rod većine kultura

U Ljubinju, poznatom poljoprivrednom kraju, ove godine su poljoprivredne kulture imale ispodprosječne prinose zbog dugotrajne proljetne suše i nepovoljnih vremenskih prilika, rečeno je u opštini Ljubinje.

Prinosi sijena su bili ispod prosjeka i rod je bio za oko 50 odsto manji nego prošle godine, pa je sijeno traženo za kupovinu u Hercegovini i bala sijena se kreće i do devet KM, naveli su iz opštine.

I ostale poljoprivredne kulture dale su ispodprosječne prinose, osim žitarica.

Rod voća je podbacio, posebno višnje, koja nije ni brana u voćnjacima i plantažama na oko 100 hektara, ali je ta voćka imala normalan rod u okućnicama i ostalom dijelu Ljubinja.

Trešnja je imala normalan rod, ali su cijene trešnje bile male, a šljiva je u Ljubinjskom polju takođe loše rodila, dok je u okućnicama imala bolji rod, prenosi Srna.

Žitarice su, kako su naveli, imale normalan rod ove godine - tritikale, pšenica i ozimi ječam, jer im je pomogla kiša koja je pala u maju.

Od povrtarskih kultura, krompir će imati normalan rod, dok je luk rodio nešto ispod prosjeka zbog proljetne i ljetne suše.

Iz opštine su naveli da su poljoprivrednici u Ljubinju ove godine posadili za oko 50 odsto manje duvana nego ranije, na čiji rod je ove godine takođe uticala suša.