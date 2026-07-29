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Sutra u Srpskoj sunčano, temperatura ide i do 39 stepeni!

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 14:55

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Бањалука пензионери врућина Достигнуте максималне температуре
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano vrijeme, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

U jutarnjim časovima očekuje se vedro i prijatno vrijeme, a tokom dana vruće, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u višim predjelima i na jugu pojačan.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 19, na jugu do 24, u višim predjelima od 11 stepeni, a maksimalna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je u Republici Srpskoj i FBiH sunčano vrijeme.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 16, Kalinovik 23, Sokolac i Han Pijesak 25, Čemerno 26, Kneževo 28, Gacko, Srebrenica i Foča 29, Drinić, Mrkonjić Grad, Rudo, Šipovo, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 30, Višegrad, Zvornik i Livno 31, Doboj, Ribnik i Zenica 32, Bijeljina, Bileća, Srbac i Sanski Most 33, Banjaluka, Prijedor, Trebinje i Bihać 34, te Mostar 38 stepeni Celzijusovih.

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