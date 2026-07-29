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Mladić (21) zadobio povrede opasne po život nakon pada sa električnog trotineta

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 15:45

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Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.
Foto: Biekir Litovchenko/Pexels

Mladić (21) zadobio je teške tjelesne povrede opasne po život nakon pada sa električnog trotineta. Nesreća se dogodila u sarajevskoj opštini Ilidža.

Do nezgode je došlo juče oko 17:20 sati u ulici Džemala Bijedića, gdje je, prema informacijama policije, A.M. izgubio kontrolu nad električnim trotinetom i pao na kolovoz.

Povrijeđeni je prevezen na Klinički urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život. Nakon ukazane prve pomoći upućen je na Kliniku za neurohirurgiju radi nastavka liječenja.

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O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, dok su uviđaj na mjestu nesreće obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS.

Ovo je drugi ozbiljan incident s električnim trotinetima u Sarajevu u posljednjih nekoliko dana. Podsjećamo, nedavno je u sudaru električnog trotineta i automobila smrtno stradao vozač trotineta.

(Crna-Hronika)

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Sarajevo

Saobraćajna nesreća

električni trotinet

povrijeđen mladić

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