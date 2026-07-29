Prijedorčanin uhapšen zbog nasilja nad suprugom, prijetio i slučajnom prolazniku

Prijedorska policija uhapsila je D.I. iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici nad svojom suprugom.

Kako saznaje ATV žena je tokom napada pobjegla iz stana na ulicu, tražeći pomoć od slučajnog prolaznika. Osumnjičeni D.I. potom je i njemu prijetio ubistvom. Nedugo nakon toga je uhapšen.

”Osumnjičeni D.I. danas je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima nasilje u porodici i ugrožavanje sigurnosti. On je prethodni dan uhapšen zbog nasilja u porodici, nakon kojeg je uputio ozbiljne prijetnje po život jednoj osobi iz Prijedora”, saopštila je PU Prijedor.