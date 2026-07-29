Lisica ušetala u baštu kafića usred Banjaluke

Lisica je sinoć pola sata prije ponoći snimljena kod Venecija mosta, nakon čega je mirno ušla u baštu banjalučkog kafića.

Snimak je "BL portalu" poslao čitalac, a ovakvi susreti u Banjaluci nisu rijetkost, posebno u kasnim večernjim satima.

Građanima se savjetuje da lisicama ne prilaze, ne pokušavaju da ih hrane ili uhvate, dok bi vlasnici pasa tokom noćnih šetnji ljubimce trebalo da drže na povocu.

Sama pojava lisice u gradu ne znači da je životinja bolesna, ali je ipak riječ o divljoj životinji prema kojoj treba zadržati odstojanje.

Pojavljivanje lisica u Boriku više se ne može smatrati izolovanim slučajem.

Stanovnici ovog naselja i prethodnih godina prijavljivali su da ih viđaju u večernjim satima, posebno oko kontejnera, zelenih površina i živica. Tokom februara 2024. godine građani su ih danima primjećivali na potezu od Bulevara Živojina Mišića do Knežopoljske ulice, dok je nova lisica u Boriku snimljena i u junu prošle godine.

Slični prizori zabilježeni su i u drugim dijelovima Banjaluke. Lisice su prethodnih godina viđane kod Tržnog centra Zenit, u Jevrejskoj ulici, u blizini zgrade RTRS-a i u samom centru grada. Najčešće izlaze kasno uveče, kada je manje ljudi i saobraćaja, a u grad ih privlači lako dostupna hrana.

Vlasnicima pasa savjetuje se da ljubimce tokom noćnih šetnji drže na povocu i da im ne dozvole približavanje lisici.

Prema posljednjim dostupnim podacima za BiH, posljednji potvrđeni slučaj bjesnila kod divlje životinje zabilježen je 2013. godine kod lisice na području Laktaša, dok od 2021. do 2024. nije evidentiran nijedan novi slučaj.