Nenad Radinković izručen BiH iz Srbije

"On se trenutno nalazi u zatvoru. Imali smo ročište u petak za pritvor. Njemu je određen pritvor. Bio je u bjekstvu, pa su ga uhapsili u Srbiji. Bio je godinu dana u ekstradicionom zatvoru, to jeste pritvoru u Srbiji pa su ga sproveli u BiH", rekao je za "Avaz" advokat Kenan Ademović.

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Dodao je da je pisao žalbu, ali smatra da ta žalba neće imati uticaja, jer je Radinković uhapšen u bjekstvu.

"Slučaj je vezan za trgovinu oružjem, mislim da je BiH, Francuska i Španija. Zbog toga je uhapšen. Došao je u Sarajevo i vidjećemo šta će sada biti. Razgovaraću s tužiteljkom", izjavio je Ademović.