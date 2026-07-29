Dvojica vatrogasaca stradali gaseći veliki požar

Tokom gašenja velikog požara u mjestu Nea Krija Vrisi, na Kritu, stradala su dvojica vatrogasaca. Oni su ostali zarobljeni u svom vozilu i izgubili su orijentaciju zbog gustog dima.

Dosadašnji izvještaji navode da je riječ o vatrogascima starim 28 i 60 godina, od kojih je jedan bio sezonski zaposlen, dok je drugi bio u petogodišnjoj obaveznoj službi. Požar u Retimnu dug je više od 15 kilometara, a plamen je stigao do prvih kuća u Krija Vrisiju.

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Kako je predsjednik mjesne zajednice Krija Vrisi, Sifis Vavurakis, izjavio za grčku državnu televiziju ERT, požarni front u Retimnu prostire se na više od 15 kilometara, a plamen je stigao do prvih kuća u selu.

"Spasavamo ono što možemo. Naše živote i naše domove. Veoma sam potresen. Neka sve izgori, samo da ne bude ljudskih žrtava. Vjetar duva izuzetno jako", rekao je on.

Dodao je da su tokom gašenja požara povrijeđena i dvojica volontera koji su pomagali vatrogascima.

Vatrogasna služba Grčke izdala je saopštenje povodom smrti dvojice vatrogasaca koji su stradali u požaru kod Retimna.

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"Današnji dan je izuzetno težak za Vatrogasnu službu. Tokom intervencije na gašenju poljsko-šumskog požara u području Krija Vrisi, u Retimnu, dvojica vatrogasaca izgubila su život. Herojski su stradali na dužnosti, štiteći živote i imovinu građana, kao i prirodnu sredinu. Rukovodstvo Vatrogasne službe izražava duboku tugu i iskreno saučešće porodicama i najbližima naših preminulih kolega. Sve naše misli su uz njih".

(Telegraf.rs)